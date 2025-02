Hierom wil Selena Gomez haar verlovingsverhaal niet delen

Tekst: Nicky Molendijk

Selena Gomez wil niets delen over het moment dat haar vriend Benny Blanco haar ten huwelijk vroeg. De zangeres laat in het eerste gezamenlijke interview met Interview Magazine wel weten dat het “heel lief” was en dat haar vriend precies “de juiste dingen zei”.

Selena houdt dit bijzondere moment liever voor zichzelf. “Dat verhaal bewaar ik voor onze kinderen”, vertelt ze. Haar verloofde onthult dat de zangeres van het aanzoek “totaal geen idee had”. Hij noemt het dan ook een “vette verrassing”.

Het was nog wel even spannend of de verrassing daadwerkelijk zou slagen. Blanco vertelt dat hij het bijna had verpest omdat hij iets geheim wilde houden. Hierdoor werd Gomez geïrriteerd. “Maar ik heb het uiteindelijk goed gedaan, denk ik”, aldus Benny.