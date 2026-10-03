Tom Cruise blikt terug op ontmoeting met prins William en Kate Middleton: ‘Zo’n elegant en charismatisch stel’

Tekst: Sabine van der Spoel

Tom Cruise heeft teruggeblikt op zijn recente ontmoeting met prins William en Kate Middleton. De acteur vertelt dat hij het Britse koningspaar bijzonder vriendelijk en toegankelijk vond.

Tom Cruise sprak hierover tijdens zijn bezoek aan The Jennifer Hudson Show. Daar kwam ook zijn jarenlange band met de Britse koninklijke familie ter sprake. Zo onthulde hij dat hij prins William al eens ontmoette toen die nog een kind was en dat hij ooit samen met zijn moeder, prinses Diana, op de set van de eerste Mission: Impossible kwam.

De ontmoeting

Op 22 september was Tom in Londen voor de wereldpremière van zijn nieuwe film Digger. Daar zat hij naast niemand minder dan prins William en zijn vrouw Kate Middleton. Tom vertelde dat ze tijdens de film veel lachten en dat ze volgens hem ‘heel hoffelijk’ waren. ‘Ze vonden de film geweldig, het was mooi dat ze er waren. Ze zijn zo’n elegant en charismatisch stel’, aldus de acteur.

Tijdens het gesprek met Jennifer Hudson werd Tom gevraagd naar berichten dat prinses Diana hem ooit met haar zoon op een filmset bezocht. De acteur bevestigde dat verhaal en zei dat het om de eerste Mission: Impossible ging. Over de ontmoeting met Diana en de jonge William zei hij: ‘Man, wat was ze aardig, en hij was ook absoluut geweldig. Heel aardig tegen iedereen, en gewoon een kind. Welgemanierd en leuk… Leuk, dezelfde persoon, dezelfde jongen.’

Tom gaf aan dat hij doorgaans terughoudend is met het bespreken van mensen die hij kent, maar dat William zelf over het bezoek zou hebben gesproken. De acteur ontmoette Diana overigens al eerder. In 1992 waren Tom en zijn toenmalige vrouw Nicole Kidman samen met de prinses aanwezig bij de première van Far and Away. Na haar overlijden in 1997 woonden zij ook haar begrafenis bij.

Liefde voor vliegen

De band tussen Tom en William kwam ook in 2022 ter sprake. Cruise nodigde de prins en Kate destijds uit voor een besloten vertoning van Top Gun: Maverick, nadat hij had gehoord dat William fan was van de oorspronkelijke film uit 1986. ‘We hebben veel gemeen’, zei Tom destijds over William. ‘We houden allebei van Engeland en we zijn allebei vliegers; we houden allebei van vliegen.’