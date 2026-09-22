Olcay Gulsen reageert op kritiek na optreden Lil Kleine op bruiloft: ‘Stond zeker niet op mijn lijst’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dat Lil Kleine optrad tijdens de bruiloft van Olcay Gulsen, leidde tot kritiek. De onderneemster vertelt nu aan ‘De Telegraaf’ hoe de rapper uiteindelijk op haar trouwfeest aan de Côte d’Azur terechtkwam.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine officieel heet, werd naar Zuid-Frankrijk overgevlogen om voor de gasten op te treden. Dat zorgde voor reacties, omdat Olcay Gulsen zich al jaren inzet om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en zich eerder in Op1 kritisch uitsprak over de situatie rond Scholten en zijn ex-vriendin Jaimie Vaes.

‘Eigenlijk André Hazes geboekt’

Aan De Telegraaf legt Olcay Gulsen uit dat Lil Kleine aanvankelijk helemaal niet op de planning stond. ‘Eigenlijk André Hazes had geboekt’, vertelt ze over haar eerste keuze. ‘Hij belde drie weken geleden af in verband met stemproblemen.’ Vervolgens werd René Froger vastgelegd. Ook dat optreden ging niet door. ‘Daarna hebben we René Froger geboekt, die twee dagen voor ons huwelijk heeft afgezegd in verband met zijn auto-immuunziekte. Jorik stond zeker niet op mijn lijst, maar is een hele goede vriend van Eelko. Iemand die hij regelmatig ook adviseert.’

Olcay over gesprekken met Lil Kleine

Gulsen vertelt dat ze de afgelopen twee jaar regelmatig gesprekken met Scholten heeft gevoerd, die volgens haar eerlijk en stevig waren. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hij zeker geleerd heeft.’ Ze benadrukt daarnaast dat haar inzet tegen huiselijk geweld volgens haar niet betekent dat plegers moeten worden uitgesloten. ‘In de programma’s die ik gemaakt heb, ging ik ook vaak in gesprek met plegers.’