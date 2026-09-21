Wil je zien: Koningin Máxima duikt achter de schermen bij jarige HEMA

Tekst: Evelien Berkemeijer

Koningin Máxima bracht donderdag 17 september een werkbezoek aan HEMA in Amsterdam. De Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam viert dit jaar het honderdjarig bestaan.

Tijdens het bezoek van Máxima stond de ontwikkeling van HEMA centraal, van de rol van het bedrijf in het dagelijks leven van Nederlanders tot de manier waarop producten worden ontworpen, ontwikkeld en verkocht. Het werkbezoek vond plaats in het kader van het jubileumjaar van HEMA, dat in 1926 werd opgericht.

Máxima krijgt kijkje in designstudio

Koningin Máxima bezocht onder meer de designstudio en de HEMA-winkel naast het kantoor van het bedrijf. Daar kreeg zij uitleg over het ontwerpproces en sprak zij met medewerkers over hun werkzaamheden, hun ontwikkeling binnen HEMA en het contact met klanten.

Gesprek over toekomst van HEMA

Ook ging Máxima in gesprek met het managementteam over de ontwikkeling van HEMA in de afgelopen jaren. Daarbij werd besproken hoe het bedrijf na een periode van beperkte investeringen en afgenomen relevantie opnieuw sterker is gaan sturen op de kern van het merk: praktische, goed ontworpen en betaalbare producten die duurzaam in gebruik zijn. Verder kwamen de investeringen in het assortiment, de winkels, collega’s en de organisatie aan bod, evenals de verbeterde resultaten en verdere groeimogelijkheden voor HEMA.

Foto’s: Getty Images