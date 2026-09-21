Marc De Jong Rtl Weer C Rtl

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Blunder bij ‘RTL Weer’: Marc de Jong wil opnieuw beginnen, maar beelden worden tóch uitgezonden

Tekst: Evelien Berkemeijer

21/09/2026

Een klein foutje bij ‘RTL Weer’ bleef gisteravond niet onopgemerkt. Weerman Marc de Jong wilde zijn presentatie opnieuw doen, maar dat moment bleek uiteindelijk gewoon op televisie te zien.

Tijdens zijn weerpraatje was Marc niet tevreden over zijn eigen optreden. ‘Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op.’ Terwijl de kaarten van RTL Weer achter hem op het green screen veranderden om opnieuw te beginnen, zei hij vervolgens: ‘Hopla. Even terug’.

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Fragment van Marc de Jong duikt op TikTok op

Het moment viel verschillende televisiekijkers op en al snel verschenen er op TikTok meerdere video’s over het voorval. Sommige gebruikers konden erom lachen en grapten dat een stagiaire door de fout zijn stageplek zou zijn verloren, terwijl anderen vooral met Marc te doen hadden.

Kijker ziet er ook iets positiefs in

Een van de reacties bood een andere kijk op het fragment. ‘Was ergens wel fijn om te zien, dat zelfs doorgewinterde weerpresentatoren soms meerdere takes nodig hebben om het goed op de band te krijgen.’

@jordiwarners

Wat gebeurde er nou net op RTL4?!

♬ origineel geluid – Jordi Warners

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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