Groot verdriet voor Cindy Crawford: zoon Presley Gerber (27) overleden in afkickkliniek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Presley Gerber, de enige zoon van supermodel Cindy Crawford, is op 27-jarige leeftijd overleden in een afkickkliniek. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Presley overleed zondag in een niet nader genoemde afkickkliniek, zo meldde de lijkschouwer van Los Angeles County. Er moet nog een autopsie worden uitgevoerd. Zijn moeder Cindy Crawford, vader Rande Gerber en zus Kaia Gerber vragen in een verklaring om privacy ‘in deze zeer moeilijke en pijnlijke tijd’.

‘Worsteling met verslaving’

Presley, die in Beverly Hills werd geboren, begon op vijftienjarige leeftijd met modellenwerk. Na zijn catwalkdebuut voor het Italiaanse label Moschino werkte hij onder meer voor Burberry, Dolce & Gabbana en Bottega Veneta. In 2024 vertelde hij over zijn worsteling met verslaving en een bijna fatale overdosis fentanyl, waarna hij zich liet opnemen voor behandeling. Sinds juli 2025 deelde hij volgens People op Instagram video’s onder de titel Mental Health Mondays, waarin hij vertelde hoe hij gezonde gewoonten in zijn leven probeerde te integreren. In maart schreef hij dat hij ‘onder ogen had gezien’ waar hij voor op de vlucht was en dat hij ‘zijn weg terug aan het vinden was’.

Zus Kaia sprak over strijd van haar broer

Kaia Gerber sprak vorige maand in een interview met Vogue over de tien jaar durende strijd van haar broer met drugsverslaving. ‘Als zoiets in een gezin gebeurt, brengt het iedereen in evenwicht’, legde ze uit. Ze vervolgde: ‘We hebben een geweldige leraar, mijn broer, die zegt: “Ik ga heel menselijk zijn voor iedereen.” Je kunt maar zoveel voor de wereld verbergen. En proberen iets te verzwijgen, geeft de persoon het gevoel dat je je voor hem of haar schaamt.’ Presleys Instagramprofiel werd maandagochtend overspoeld met eerbetuigingen.

Bron: The Sun