Dit zijn de huwelijksvoorwaarden van Cristiano Ronaldo: miljardvermogen blijft gescheiden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Cristiano Ronaldo en Georgina Rodríguez zijn inmiddels officieel man en vrouw. Rond hun huwelijk werd ook een belangrijke financiële afspraak vastgelegd: hun vermogens blijven strikt van elkaar gescheiden.

De 41-jarige voetballer Ronaldo en de 32-jarige Rodríguez trouwden tijdens een uiterst besloten ceremonie in Cascais, vlak bij Lissabon. Uit de huwelijksakte, die Portugese media konden inzien, blijkt dat zij hebben gekozen voor een zogenoemde scheiding van goederen. Dat betekent dat ieder zijn eigen bezittingen houdt en er ook tijdens het huwelijk niet automatisch één gezamenlijk vermogen ontstaat.

Miljardvermogen blijft van Ronaldo

Voor Ronaldo gaat het om een aanzienlijk vermogen. De Portugese voetbalster verdient met zijn contract bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië jaarlijks meer dan 200 miljoen dollar. Zakenblad Forbes schat zijn totale vermogen op 1,2 miljard dollar. Rodríguez heeft ondertussen eveneens een eigen carrière opgebouwd als model, influencer, Netflix-ster en vastgoedondernemer.

Afspraken vlak voor het jawoord vastgelegd

De financiële voorwaarden werden pas één dag voor het huwelijk officieel vastgelegd bij een notaris in Lissabon, blijkt uit een document dat in handen is van buitenlandse media. Daarmee is juridisch geregeld dat wat Ronaldo bezit van hem blijft en dat hetzelfde geldt voor het vermogen van Rodríguez.

Zeer besloten ceremonie in Cascais

Het stel trouwde in hun villa in de exclusieve wijk Quinta da Marinha. Volgens de Daily Mail waren naast hun kinderen slechts vier getuigen aanwezig: Rodríguez’ zus Ivana, Ronaldo’s goede vriend Miguel Paixão en het Spaanse echtpaar José Rodríguez Sangil en Mónica González Martínez. Ronaldo’s moeder Dolores Aveiro en zijn drie broers en zussen waren niet bij de ceremonie aanwezig. Vooraf werd volop gespeculeerd over de trouwlocatie. Veel fans en media gingen ervan uit dat Ronaldo op Madeira zou trouwen, waardoor honderden mensen zich bij de kathedraal van Funchal verzamelden. Ronaldo en Rodríguez bleken echter voor Cascais te hebben gekozen en maakten hun huwelijk pas na afloop zelf bekend.

Bron: De Telegraaf.