Simone Ashley doet bekentenis over felbegeerde Dior-schoenen uit ‘The Devil Wears Prada 2’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Simone Ashley heeft tijdens de opnames van The Devil Wears Prada 2 haar oog laten vallen op een bijzonder paar Christian Dior-schoenen uit 2011. Toch blijken de schoenen na afloop niet met de actrice mee naar huis te zijn gegaan.

De Bridgerton-ster vertelt in gesprek met Popsugar dat ze er uiteindelijk niet meer achteraan is gegaan. Inmiddels heeft Simone Ashley na de drukke promotietour voor The Devil Wears Prada 2 haar aandacht verlegd naar het filmfestival van Cannes, waar ze voor de vijfde keer aanwezig is.

Geen Dior-schoenen voor Simone

‘Nee, ik heb er niet meer naar gevraagd bij de productie,’ lacht Ashley wanneer ze wordt gevraagd naar de felbegeerde schoenen. Het onderwerp groeide tijdens de promotietour zelfs uit tot een terugkerende grap. ‘Maar het waren prachtige schoenen. [Caleb Hearon, Helen J. Shen en ik] maakten er een grapje over, omdat we vaak de vraag kregen of we iets van de set hadden meegenomen. Dat was de terugkerende grap tijdens de hele persreis.’

‘Hier zijn en de filmwereld vieren is voor mij het mooiste’

Na de promotie voor de film reisde Simone naar Zuid-Frankrijk voor het 79e filmfestival van Cannes, waar ze aanwezig is als ambassadeur van L’Oréal Paris. ‘Ik hou van film. Ik hou van kunst. Ik hou ervan om de mensen te eren die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden en die hun momenten beleven,’ vertelt ze. ‘Dus hier zijn en de filmwereld vieren is voor mij het mooiste.’ Om het drukke reisschema vol te houden, houdt ze haar routine eenvoudig met voldoende slaap, beweging en water, terwijl tijd met vrienden en familie volgens haar veel verschil maakt: ‘Het verandert alles en geeft me echt nieuwe energie.’

Simone kiest buiten de rode loper voor ‘less is more’

Ook op beautygebied houdt Ashley het buiten evenementen graag eenvoudig. Ze gebruikt onder meer producten van L’Oréal Paris om haar haar te verzorgen en heeft naar eigen zeggen graag een neutrale lipgloss bij zich. Voor make-up laat ze zich veel inspireren door haar vaste visagist Alex Babsky, over wie ze zegt: ‘Hij is een van de beste artiesten ter wereld’. Zelf kiest ze op vrije momenten het liefst voor een minimale look. ‘[De trend] waar ik persoonlijk dol op ben, is ‘less is more’,’ aldus Ashley. Over haar periode rond The Devil Wears Prada 2 spreekt ze als een avontuur, waarbij vooral de gedeelde ervaringen belangrijk voor haar waren: ‘Ik denk dat geweldige momenten in je leven en carrière één ding zijn, maar het is echt belangrijk dat je goede mensen om je heen hebt om ze mee te delen,’ zegt ze. ‘Ik voelde me heel gelukkig.’