Janine Abbring doet openhartige bekentenis over kritiek: ‘Dan lieg ik’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zomergasten-presentator Janine Abbring (50) heeft inmiddels een stevige staat van dienst opgebouwd, maar negatieve reacties laten haar niet volledig koud. De presentator, programmamaker, tekstschrijver en journalist vertelt openhartig hoe ze met kritiek omgaat en welke onzekerheid ze inmiddels achter zich heeft gelaten.

In gesprek met Libelle geeft Janine Abbring een inkijkje in haar leven buiten de schijnwerpers. Zo vertelt de partner van Jeroen Wollaars over een hardnekkige gewoonte die op televisie zichtbaar kan zijn, maar ook over de beslissing die haar loopbaan een beslissende wending gaf.

Kritiek doet wel degelijk iets

Wie veelvuldig op televisie verschijnt, krijgt te maken met meningen van anderen. Janine heeft daar door de jaren heen een duidelijke manier voor gevonden. ‘Mijn credo is: neem geen kritiek aan van mensen aan wie je ook geen advies zou vragen. Het helpt om mezelf dat voor te houden. Want als ik zou zeggen dat het me allemaal niks doet, dan lieg ik.’ Ook vertelt ze over een gewoonte waar ze vooral tijdens stress of verveling last van heeft. ‘Als ik veel stress heb of me verveel, bijt ik op mijn nagelriemen en dat geeft wondjes. Heel onhandig, want op televisie zie je dat. Ik probeer er daarom met man en macht af te blijven. Het helpt om mijn nagels te laten doen bij een salon. Al kijkt de nagelstylist me dan altijd hoofdschuddend aan: kon je het weer niet laten?’

Beslissing met grote gevolgen

Voordat Janine een bekend gezicht op televisie werd, werkte ze onder meer bij Frans Koopal in Groningen, een zaak voor haarwerken en grime. Haar loopbaan kreeg later een belangrijke wending toen ze begin twintig bij een regionale omroep werkte en werkzaamheden kreeg waar ze weinig plezier uit haalde. ‘Begin twintig werkte ik bij een regionale omroep en ik kreeg er taken bij die me niet leuk leken. “Werk kan niet altijd leuk zijn,” zei mijn baas. Huh, dacht ik, maar ik kan daar toch in ieder geval naar streven? Ik heb toen mijn baan opgezegd. Een spannende beslissing maar sindsdien heb ik altijd geprobeerd werk te doen dat ik leuk vond.’

Angst om door de mand te vallen

Met het ouder worden is er bij Janine veel veranderd in de manier waarop ze naar zichzelf en haar carrière kijkt. Lange tijd worstelde ze met het idee dat ze uiteindelijk door de mand zou vallen. Inmiddels heeft ze dat gevoel achter zich kunnen laten. ‘Dat ik nu durf te denken: ik kan echt iets, heb een staat van dienst en heb het recht om mee te praten. Ik heb lang het gevoel gehad dat ik ooit door de mand zou vallen, maar dat is gelukkig weg.’

Een totaal ander bestaan

Toch droomt Janine soms van een leven ver buiten de televisiewereld. Pottenbakken lijkt haar bijvoorbeeld een aantrekkelijk alternatief. ‘Het lijkt me heerlijk om heel goed te kunnen pottenbakken en fantastische serviezen te maken. Ik zie me dat al doen in mijn boshuisje. Lekker bezig zijn met de hond in de mand naast me en verder nergens heen hoeven. En dan die serviezen voor heel veel geld slijten. Alleen heb ik nog nooit een pot gebakken.’