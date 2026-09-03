Jorien Renkema maakt overstap en krijgt vaste weekendshow op NPO Radio 2

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jorien Renkema maakt de overstap naar BNNVARA. Vanaf 12 september presenteert ze iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 2 haar nieuwe middagprogramma ‘Dit is Jorien!’.

De radio-dj is voortaan van 14.00 tot 16.00 uur te horen met Dit is Jorien!. Muziek vormt de basis van het programma, aangevuld met verhalen achter nummers en herinneringen van luisteraars. Jorien maakte eerder radio bij 3FM, Qmusic en JOE.

‘Helemaal mijn ei kwijt’

Bij 3FM presenteerde Jorien verschillende programma’s en maakte ze meerdere keren deel uit van 3FM Serious Request. Bij BNNVARA krijgt haar liefde voor muziek opnieuw een centrale plek. ‘NPO Radio 2 voelt voor mij als een plek waar ik helemaal mijn ei kwijt kan en mijn liefde voor muziek centraal kan zetten, samen met luisteraars die die liefde delen. Ik weet nog goed hoe ik vroeger in het weekend met mijn ouders in de auto naar de radio luisterde. Dat gevoel van: het is weekend, we gaan iets leuks doen. Precies dat gevoel wil ik op zaterdag- en zondagmiddag overbrengen. Muziek in de hoofdrol, goede verhalen en vooral heel veel zin in het weekend.’

BNNVARA blij met komst Jorien

Ook Suzanne Kunzeler, directeur content bij BNNVARA, is enthousiast over haar komst. ‘Ze is snel en scherp, maar weet ook wanneer ze moet vertragen en luisteren. Jorien kan in korte tijd een verhaal vertellen zonder dat het aan inhoud verliest. En in alles wat ze doet, klinkt haar liefde voor muziek door. We zijn heel blij Jorien bij BNNVARA te verwelkomen en kijken ernaar uit om samen met haar verder te bouwen op NPO Radio 2.’