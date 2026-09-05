Nathalie Blue trekt zich terug na ruzie met familie van ‘De Bondgenoten’-Ricardo: ‘Het is uit’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nathalie Blue trekt zich terug als zakenwaarnemer van Ricardo uit ‘De Bondgenoten’ nu het conflict met zijn familie verder is opgelopen. Op TikTok laat ze weten dat de situatie haar gezondheid te veel kost.

Nathalie deelt op TikTok een screenshot van een bericht dat ze naar De Bondgenoten heeft gestuurd. Daarin maakt ze bekend dat ze afstand neemt van haar rol als zakenwaarnemer van Ricardo uit De Bondgenoten. Ze schrijft: ‘Bij deze wil ik u melden dat de vader van Ricardo mij de oorlog heeft verklaard. Ik voel me nu onveilig, en de situatie dwingt mij helaas om afstand te nemen van de rol als zakenwaarnemer voor Ricardo.’

Nathalie: ‘Ik heb mijn alles gegeven’

‘Dit is mijn bericht naar De Bondgenoten. Dit is mijn laatste toelichting met betrekking tot de situatie. Ik trek de strijd met zijn familie niet langer, dus bij deze heb ik besloten om hier mee te stoppen en me terug te trekken. De hele situatie kost mij op dit moment heel erg mijn gezondheid, en ik moet nu voor mijzelf kiezen. Ik heb mijn best gedaan, ik heb mijn alles gegeven’, schrijft Nathalie. Haar moeder Malgosia deelt vervolgens een screenshot van een bericht dat volgens haar afkomstig is van de vader van Ricardo. Daarin staat: ‘Willen jullie oorlog, dan kunnen jullie dat krijgen Nathalie. Jullie zijn echt heeeel verkeerd bezig. En als jij denkt dat je Ricardo kan inpakken, moet je van goede huizen komen. Maar niet over mijn rug, geloof mij.’

Tekst gaat verder onder video.

Relatie met Ricardo volgens Nathalie voorbij

Kort geleden gingen Nathalie en Malgosia live op TikTok, waarbij de redactie van Weekend meekeek. Daar vertelden ze dat de relatie tussen Nathalie en Ricardo voorbij is, maar dat ze niet weten of Ricardo daar zelf al van op de hoogte is omdat ze geen contact met hem kunnen opnemen. ‘Maar niet meer ten koste van mij’, zei Nathalie toen ze aangaf het zielig voor hem te vinden. Ook kwam ter sprake dat Ricardo volgens hen had gevraagd of Malgosia bij het videobelletje en het bezoek aanwezig kon zijn. ‘Ik mag niet kiezen wie er meegaat in het videobelletje of wie er meegaat naar de loods. Dat is niet aan mij, dat is Ricardo zijn verzoek’, aldus Nathalie. ‘En die familie heeft daar last van’, vulde Malgosia aan. Zij stelde later dat de familie van Ricardo jaloers is en zei: ‘Dat Ricardo meer op zijn gemak is bij ons thuis en dat hij bijna nooit bij zijn vader kwam. Dat hij met ons naar Afrika ging…’ Toen een kijker reageerde met ‘Jullie voelden gewoon meer als familie’, antwoordde Nathalie: ‘Ja, misschien wel.’

Malgosia haalt uit naar vader Ricardo

Het bezoek van Nathalie en Malgosia werd niet uitgezonden. Wijzend naar haar moeder zei Nathalie: ‘Waarschijnlijk omdat deze vrouw dus haar mond niet kon houden en te veel heeft gezegd.’ Malgosia bevestigde dat met: ‘Ik kreeg 101 regels, maar ik kan ze niet allemaal onthouden.’ Toen iemand tijdens de livestream stelde dat Nathalie en Malgosia Ricardo niet nodig hebben voor bekendheid, reageerde Malgosia: ‘Schijnbaar wil die familie fame en die denken nu dat Ricardo echt de God is en de ster van Nederland.’ Nathalie zei op de vraag wat Ricardo van de livestream zou vinden: ‘Ik weet niet wat Ricardo hiervan vindt maar dit is mijn manier van opkomen voor mezelf.’ Malgosia benadrukte later dat de moeder van Ricardo volgens haar niets verkeerd heeft gedaan, maar richtte zich wel rechtstreeks tot zijn vader: ‘Hoe kun je nu zo tegen mijn dochter doen? Ik heb jouw zoon nooit zo behandeld en dat zou ik ook nooit doen al ben jij zo’n aso, ga ik Ricardo nooit zo behandelen want hij verdient het niet. De enige die het verdienen om zo behandeld te worden, zijn jullie. Alleen Nathalie houdt mij een beetje tegen.’