Diederik en Anouk krijgen bakken kritiek na ‘De Bondgenoten’: ‘Het gaat mij echt om de liefde’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De liefde tussen Diederik en Anouk zorgde na ‘De Bondgenoten’ voor veel reacties. Anouk had buiten de loods nog een relatie toen ze gevoelens kreeg voor Diederik, en eenmaal buiten bleken de meningen over het stel bepaald niet mals.

Inmiddels hebben Diederik en Anouk De Bondgenoten allebei verlaten en spraken ze met Party over hun relatie. Vooral voor Anouk kwam de hoeveelheid kritiek buiten de loods hard aan. Diederik hield er vooraf al rekening mee dat hun situatie veel reacties zou oproepen.

Anouk over harde kritiek: ‘Ik weet zelf wel beter’

Anouk had tijdens haar deelname niet door wat er buiten de loods allemaal over haar en Diederik werd gezegd. ‘Je hebt niet door wat hier buiten natuurlijk allemaal gebeurt’, vertelt ze. ‘Dus toen we buitenkwamen, was het, tenminste voor mij, wel echt een klap.’ Hoewel ze veel van de reacties voorbij ziet komen, probeert ze zich er niet door te laten meeslepen. ‘Je leest wel alles, voornamelijk omdat je het allemaal voorbij ziet komen. Maar heel eerlijk: in de loods heb ik echt een hele dikke huid gekregen. Hierbuiten doet het me niet heel veel. Het zijn soms echt hele grove dingen, maar dan lees ik weer iets positiefs en dat maakt het wel weer beter. Om op iedereen in te gaan of alles maar te ontkrachten, heeft sowieso geen zin. Dus ik laat het maar. Ik weet zelf wel beter.’

Diederik reageert op ‘fame hunter’: ‘Dat is absoluut niet het geval’

Diederik zag de kritiek meer aankomen. ‘Je had kunnen verwachten dat een situatie waarin de één vreemdgaat en de ander iemand die al een vriend heeft helemaal na zit te jagen, wel meningen gaat losmaken in Nederland.’ Ook reageert hij op Yvonne Coldeweijer, die hem in Colder Cast een ‘fame hunter’ noemde. ‘Dat is absoluut niet het geval. Laat ook duidelijk zijn: ik heb de programma’s niet zelf voor het uitkiezen.’ Volgens Diederik kan zijn gedrag in programma’s een andere indruk wekken. ‘Daardoor kan het misschien overkomen alsof ik heel erg op zoek ben naar aandacht, maar het zit anders.’

Dat hij inmiddels voor de tweede keer een relatie kreeg in De Bondgenoten, verandert daar volgens hem niets aan. ‘Dat mensen zeggen dat ik dit soort programma’s gebruik om in the picture te blijven, is niet waar.’ Over zijn relatie met Anouk is hij duidelijk: ‘Het gaat mij echt om de liefde. Ik snap dat mensen zeggen: “Hij doet het erom”, maar geloof mij: wat Anouk en ik hebben, is echte liefde.’

Dit zei Anouk eerder over hun relatie: