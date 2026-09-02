Lionel Richie in ziekenhuis na moeizaam concert: hart onderzocht

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lionel Richie is na zijn concert in St. Louis opgenomen op de intensive care. Volgens TMZ onderzochten artsen de 77-jarige zanger onder meer op mogelijke hartproblemen.

Lionel Richie had zaterdagavond moeite om zijn optreden in de Muny in Forest Park af te maken. Tijdens All Night Long vroeg hij de crew om een stoel, zodat hij het nummer zittend kon vervolgen. Volgens TMZ vertelde de zanger dat hij zich tijdens verschillende shows dit jaar ‘duizelig’ had gevoeld.

Artsen onderzoeken hart

Op de intensive care werd volgens de website onderzoek gedaan naar zijn hart. Eerder meldde TMZ dat uit voorzorg ook werd gekeken naar ‘mogelijke lichte uitdroging’. Naar verwachting mag Richie woensdag 2 september weer naar huis. De ziekenhuisopname volgt twee maanden nadat de zanger een optreden in Minnesota voortijdig moest beëindigen omdat hij zich ‘vreemd’ voelde. Ook stelde hij twee shows uit nadat hij onwel was geworden en tijdens een eerder concert ‘ongecontroleerd heen en weer wiebelde’. In een video van een optreden zei Richie tegen het publiek: ‘Wat ik in mijn jaren in de muziekbusiness heb geleerd, is dat als je je duizelig voelt, je moet gaan zitten. En als je je raar voelt, moet je ook gaan zitten.’

Eerder al geruststellende woorden

Richie vertelde de Minnesota Star Tribune destijds dat hij Dancing on the Ceiling nog nooit zittend had gezongen. Die show werd na ongeveer een uur beëindigd, waarna saxofonist Dino Soldo bekendmaakte dat de zanger zich niet goed voelde en niet verder kon optreden. Richie keerde daarna terug voor een reeks concerten van zijn All Night Long-tour en stelde fans via Instagram gerust. ‘Bedankt voor elk bericht, elk aardig woord en voor al jullie liefde. Het gaat goed met me, en ik ben jullie allemaal dankbaar. Pittsburgh en Detroit waren fantastisch. De energie, het dansen, de gezichten in het publiek… we hebben samen echte herinneringen gemaakt. Tot ziens in Toronto… let’s party all night long!’

Bron: Metro