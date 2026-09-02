Jutta Leerdam C Getty

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Geen ‘Dancing with the Stars’ voor Jutta Leerdam: deze sterren doen wél mee

Tekst: Evelien Berkemeijer

02/09/2026

Begin augustus hield Jutta Leerdam (27) haar volgers bezig met een mysterieuze TikTok-video. Fans vermoedden dat de schaatsster mogelijk bezig was met een deelname aan ‘Dancing with the Stars’, maar inmiddels is duidelijk dat zij niet tussen de deelnemers staat.

Jutta Leerdam plaatste destijds een video waarin ze dansend voor de camera verscheen en zette een emoji van balletschoenen bij haar bericht. In beeld stond de tekst: ‘When you’re working on exciting things.’ Nu de deelnemers van het 35e seizoen van Dancing with the Stars zijn bekendgemaakt, blijkt dat de schaatsster niet aan het programma meedoet.

Tekst gaat verder onder video Jutta.

@juttaleerdam

♬ Originalton – acousticgiants

Deze sterren doen mee aan ‘Dancing with the Stars’

Onder de nieuwe deelnemers bevinden zich Jenna Dewan, bekend van The Rookie, en Julia Stiles uit Save the Last Dance. Zij dansen respectievelijk met Val Chmerkovskiy en Ezra Sosa. Ook Grey’s Anatomy-ster Harry Shum Jr. doet mee, met Jenna Johnson als danspartner. Verder zijn Tyler Cameron, Tatyana Ali, Giada De Laurentiis, Taylor Hanson en Connor Wood van de partij.

Jutta Leerdam En Jake Paul (getty)
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Ook atleten en familieleden van oud-deelnemers van de partij

Paralympisch goudenmedaillewinnaar Ezra Frech danst met Daniella Karagach en olympisch goudenmedaillewinnaar kunstschaatsen Amber Glenn wordt gekoppeld aan Pasha Pashkov. Ook Conner Leavitt, de echtgenoot van Whitney Leavitt uit The Secret Lives of Mormon Wives, doet mee en danst met Adele Zaikman. Sarah Jane Nader, de zus van model Brooks Nader, vormt een duo met Hailey Bills.

Geen Jutta Leerdam, wel deze bekende gezichten

Eerder waren Ciara Miller, Maura Higgings, Guillermo Rodriguez en honkbalspeler Jackson Olson al aangekondigd als deelnemers. Julianne Hough en Alfonso Ribeiro keren terug als presentatoren van Dancing with the Stars. Ook juryleden Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli en Derek Hough zijn opnieuw van de partij.

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Bron deelnemers: People

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Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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