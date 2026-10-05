Saskia Noort De Eetclub Premiere C Anp

Saskia Noort tijdens de inloop bij de premiere van 'De Eetclub' © ANP

Iedereen praat over ‘De Eetclub’: dit is waar de populaire Netflix-serie over gaat

Tekst: Evelien Berkemeijer

05/10/2026

‘De Eetclub’, de Netflix-serie naar de gelijknamige bestseller van Saskia Noort, draait om een welgestelde vriendenkring waarin affaires, geheimen en onderlinge spanningen een steeds grotere rol spelen. De serie is meteen populair gebleken. Nog niet gezien? Dit is wat je mist.

Centraal in De Eetclub staat Karen, gespeeld door Loes Haverkort, die met haar man Michel (Teun Luijkx) en hun dochter naar Bergen verhuist. Het gezin wordt daar opgenomen in een rijke vriendengroep die houdt van uitgebreide diners, dure wijn, drugs en feesten. Karen voelt zich aangetrokken tot haar nieuwe vrienden en hun uitbundige manier van leven.

Saskia Noort ANP
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Vier stellen vol geheimen

De vriendengroep bestaat naast Karen en Michel uit Hanneke en Ivo, gespeeld door Rifka Lodeizen en Remko Vrijdag, Babette en Evert, vertolkt door Noortje Herlaar en Edwin Jonker, en Patricia en Simon, gespeeld door Charlie Chan Dagelet en Matthijs van de Sande Bakhuyzen. Hoewel het gezamenlijke leven van de vier stellen aantrekkelijk oogt, kampen de koppels met hun eigen problemen. Seks, verleiding en overspel zetten de relaties verder onder druk, terwijl Karen steeds dieper betrokken raakt bij de ingewikkelde verhoudingen binnen de groep.

Woningbrand zet alles op scherp

De sfeer verandert wanneer een van de vrienden om het leven komt bij een woningbrand. Karen begint zich af te vragen hoeveel ze eigenlijk weet van de mensen bij wie ze zich zo welkom voelde en probeert te achterhalen wat er is gebeurd. In zeven afleveringen op Netflix combineert De Eetclub dat mysterie met de spanningen tussen geliefden en vrienden, waarbij vertrouwen steeds verder onder druk komt te staan.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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