Mika reageert op ophef rond ‘Love Is Blind: Nederland’: ‘Ik heb me even afgewezen gevoeld’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De eerste afleveringen van ‘Love Is Blind: Nederland’ zorgen voor veel reacties. Vooral een gesprek tussen Mika en Jurriaan maakt online veel los, en nu reageert Mika zelf op de kritiek.

Mika en Jurriaan daten in Love Is Blind: Nederland enige tijd met elkaar in de pods, waar uiterlijk geen rol zou moeten spelen bij het vinden van een connectie. Wanneer Mika haar achternaam liever niet deelt omdat die volgens haar iets over haar uiterlijk kan prijsgeven, reageert Jurriaan verbaasd. Het gesprek krijgt vervolgens een gevoelige wending.

‘Ik zou niet kunnen vallen op een vrouw die volledig getint is’

Jurriaan zegt tijdens hun gesprek onder meer: ‘Huh? Ik dacht dat jij volledig Nederlands zou zijn’, en: ‘Je klinkt gewoon Nederlands, daarom vind ik het zo raar.’ Wanneer Mika hem vraagt of er een type vrouw is op wie hij absoluut niet zou kunnen vallen, antwoordt hij: ‘Ik zou niet kunnen vallen op een vrouw die volledig getint is.’ Het leidt tot een ongemakkelijk moment, maar nadat beiden opnieuw concluderen dat het innerlijk telt, kiezen ze toch voor elkaar.

Tekst gaat verder onder ander fragment uit Love Is Blind: Nederland.

Mika voelde zich ‘even afgewezen’

Op sociale media wordt het fragment veel besproken en bereikt het ook buiten Nederland een publiek. Via Instagram Stories blikt Mika nu uitgebreid terug op het gesprek. ‘Ik zie de reacties. En eerlijk: ondanks dat het in het begin echt pijnlijk was om ze te lezen, omdat het me verdrietig maakt om mensen teleur te stellen, probeer ik er wel iets uit te halen en kritisch naar mezelf te kijken.’

Mika schrijft dat ze zich op dat moment ‘even afgewezen’ voelde en begon te twijfelen. Tegelijk benadrukt ze dat zij en Jurriaan toen al verder waren in hun contact en volgens haar veel goede gesprekken hadden gevoerd die nauwelijks in het programma terugkomen. ‘Maar als ik terugkijk, zou ik die keuze nog steeds op dezelfde manier hebben gemaakt: met een open blik, vanuit liefde, maar ook kritisch en weloverwogen.’

‘We maken allemaal fouten’

Voor Mika woog uiteindelijk zwaar dat Jurriaan volgens haar zelf inzag dat zijn woorden niet goed waren. ‘We maken allemaal fouten. Ik ook, jij ook. En voor mij zit de waarde juist in het kunnen erkennen van zo’n fout, ervan leren en het de volgende keer anders doen.’ Volgens Mika gaf dat haar genoeg vertrouwen om het avontuur met hem voort te zetten. Tegelijk vindt ze het verdrietig hoe ver sommige reacties inmiddels gaan. ‘Je mag het met ons oneens zijn en onze keuzes in twijfel trekken, zonder dat je daarbij onvriendelijk hoeft te zijn. Beide kunnen naast elkaar bestaan.’