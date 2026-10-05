Na bijna een kwart eeuw valt het doek voor ‘Het Familiediner’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na bijna 25 jaar komt er een einde aan ‘Het Familiediner’. Presentator Bert van Leeuwen maakt bekend dat er nog één laatste seizoen van het EO-programma volgt.

Bert presenteert Het Familiediner sinds 2003 en probeert daarin familieleden na een ruzie weer met elkaar in contact te brengen. Mensen kunnen zich nog aanmelden voor de allerlaatste reeks van het langlopende televisieprogramma.

Bert van Leeuwen deelt ‘goed en slecht nieuws’

De presentator kondigt het einde van het programma aan in een video op sociale media. ‘Ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is: Het familiediner stopt’, vertelt Bert. Daarna volgt volgens hem ook goed nieuws: er komt nog één serie.

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‘Het Familiediner’ al sinds 2003 op televisie

In Het Familiediner bezoekt Bert familieleden die met elkaar in onmin leven. Hij spreekt met beide kanten en nodigt hen vervolgens uit voor een diner, in de hoop dat zij een stap naar elkaar toe kunnen zetten. Ook brengt het programma families samen die door bijzondere of onverwachte omstandigheden niet bij elkaar kunnen zijn.

Format veranderde door de jaren heen

Het Familiediner behoort tot de langstlopende televisieprogramma’s van Nederland. Waar het programma aanvankelijk vanuit de studio werd gepresenteerd, gaat Bert de laatste jaren bij de betrokken families thuis langs om met hen over hun situatie te praten en hen uit te nodigen voor een verzoeningsdiner.