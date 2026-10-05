Wie is Edward Hollander, de kersverse echtgenoot van Amanda Balk?

Tekst: Ruth Smeets

Amanda Hollander-Balk (38) is opnieuw in het huwelijksbootje gestapt. De voormalig Gouden Kooi-ster trouwde in Italië met Quote 500-miljonair Edward Hollander (55).

De liefde tussen de twee begon nadat Edward Hollander een foto van Amanda Balk in Quote had gezien. Hij stuurde haar een bericht op Instagram en niet veel later sloeg de vonk over. In 2024 vroeg hij haar ten huwelijk op het Italiaanse eiland Capri.

Ondernemer uit Brabant

Edward Hollander is een ondernemer uit Brabant die zijn fortuin opbouwde in de verzekeringswereld. Hij begon in 1997 in die branche en richtte later TAF op, een verzekeringsbedrijf dat zich specialiseerde in onder meer overlijdensrisicoverzekeringen. In 2018 werd hij voor het eerst opgenomen in de Quote 500. In 2023 werd zijn vermogen door het zakenblad geschat op honderden miljoenen euro’s.

Van diep dal naar Quote 500

De ondernemer was niet altijd de miljonair die hij nu is. Na een zakelijk en persoonlijk faillissement raakte hij alles kwijt en belandde hij in de schuldsanering. Vanuit die moeilijke periode werkte hij zich terug omhoog en groeide hij uit tot een vaste naam in de Quote 500.

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Samengesteld gezin

Amanda noemde Edward eerder een geweldige vader voor zijn drie kinderen. Volgens haar maakt hij binnen het samengestelde gezin geen onderscheid tussen de kinderen en behandelt hij haar dochter Vegas als zijn eigen dochter. ‘Dat vind ik als moeder het belangrijkste.’ Ook vertelde Amanda eerder: ‘Hij is een fijne partner voor mij en een veilige basis voor ons gezin.’

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Sprookjesbruiloft in Italië

Het gezin verdeelt de tijd tussen Nederland en Dubai, waar Amanda en Edward een appartement hebben. Een definitieve verhuizing zit er voorlopig niet in, omdat een van Edwards zoons nog in Nederland woont. Voor hun gezamenlijke vrijgezellenfeest vlogen ze met 24 vrienden per privéjet naar Ibiza, waarna de bruiloft aan de Italiaanse Amalfikust uitgroeide tot een meerdaags feest. De jurk voor de ceremonie werd speciaal voor Amanda ontworpen door Dolce & Gabbana. ‘Er was alleen maar liefde. Ik kreeg zo veel liefde van iedereen. Het was gewoon een sprookje’, blikte Amanda terug bij RTL Boulevard.