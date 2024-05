Verdrietig nieuws voor Amanda Balk

Amanda Balk had een paar dagen geleden nog haar verloving te vieren, maar dinsdag kreeg ze het nieuws dat haar oma was overleden. Op Instagram deelt de realityster het verdrietige nieuws.

“Gisteren geland met het nieuws dat mijn lieve oma was overleden. Lieve oma, wat was u een sterke vrouw”, schrijft Balk bij een foto van haar en haar oma. “U bent nu verenigd met mijn vader. Wat gaan we u missen.”

Instagram Amanda Balk

Balk deelde maandag op Instagram dat haar vriend Edward Hollander haar ten huwelijk had gevraagd. “ED’s verloofde”, schreef de realityster op Instagram.