Andrew Mountbatten-Windsor start rechtszaak tegen de politie

Tekst: Ruth Smeets

Andrew Mountbatten-Windsor sleept Thames Valley Police voor de rechter vanwege zijn arrestatie in het onderzoek naar de Epstein-files. De voormalige hertog van York wil laten vaststellen of de politie rechtmatig heeft gehandeld.

De zaak draait vooral om de huiszoekingsbevelen waarmee rechercheurs zijn woning op het landgoed Sandringham en zijn vroegere verblijf Royal Lodge in Windsor konden doorzoeken. Volgens The Telegraph is het sinds het proces tegen Charles I in 1649 niet meer voorgekomen dat een lid van de Britse koninklijke familie de rechtmatigheid van strafrechtelijke stappen tegen hem betwist.

Verhoor van bijna twaalf uur

Andrew werd in februari op zijn 66ste verjaardag aangehouden bij Marsh Farm in Norfolk. Daarna werd hij naar het politiebureau in Aylsham gebracht, waar rechercheurs hem bijna twaalf uur ondervroegen op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt. Na afloop mocht hij gaan, maar hij blijft onderwerp van onderzoek.

De politie doorzocht vervolgens meerdere dagen Marsh Farm en Royal Lodge en nam documenten en andere spullen mee. Zijn advocaten willen nu laten beoordelen of de huiszoekingsbevelen wel volgens de regels zijn afgegeven. Die bevelen waren verleend door een rechter van de Old Bailey, na een verzoek van Thames Valley Police. Een rechter van het High Court heeft inmiddels toestemming gegeven om de zaak inhoudelijk te laten toetsen.

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Beschuldigingen rond Jeffrey Epstein

De arrestatie kwam na de publicatie van materiaal uit de Epstein-files. Daarin zou informatie staan waaruit blijkt dat Andrew, in de periode dat hij handelsgezant van het Verenigd Koninkrijk was, mogelijk gevoelige gegevens deelde met Jeffrey Epstein. Het gaat onder meer om rapporten over reizen naar Hongkong, Singapore, Vietnam en China. Ook zou hij een vertrouwelijke notitie hebben doorgestuurd over investeringsmogelijkheden in de Afghaanse provincie Helmand. Andrew ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in verband met Epstein en heeft eerder gezegd dat hij spijt heeft van hun vriendschap.

Vraagtekens bij politieoptreden

De manier waarop Thames Valley Police optrad, roept volgens The Telegraph ook binnen politiewereld vragen op. Een hooggeplaatste bron bij de Metropolitan Police zei tegen de krant: ‘Ik weet niet zeker of de Met, als die dit onderzoek had geleid, dezelfde aanpak had gekozen.’ Mensen rond Andrew vermoeden dat de politie er bewust voor koos hem thuis en op zijn verjaardag te arresteren om hem zo veel mogelijk te vernederen. Buckingham Palace heeft gezegd dat de koning vooraf niet op de hoogte was gebracht. Koning Charles verklaarde destijds dat ‘de wet haar werk moet doen’ en sprak zijn ‘diepste bezorgdheid’ uit over de beschuldigingen.

Onderzoek onder druk

Sinds zijn arrestatie verblijft Andrew grotendeels op Sandringham. Volgens vrienden ervaart hij de situatie als ‘leven in onzekerheid’, omdat het onderzoek maar blijft voortduren. In mei maakte Thames Valley Police bekend dat ook beschuldigingen van seksueel wangedrag worden meegenomen en riep de politie mensen met informatie op zich te melden. Tegelijkertijd zou het onderzoek moeizaam verlopen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zou weigeren om onbewerkte versies van de Epstein-files te delen. Een formeel verzoek om dat materiaal kan meer dan een jaar duren, terwijl niet vaststaat dat de Amerikaanse autoriteiten uiteindelijk zullen meewerken.