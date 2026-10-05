Tamara Elbaz en Maria Tailor naar het theater met speciale kersteditie Geen Filter

Tekst: Ruth Smeets

Realitysterren Tamara Elbaz en Maria Tailor keren met hun podcast Geen Filter terug naar het theater. In december staan de twee met een speciale kerstshow in Theater Amsterdam, zo hebben ze zondag bekendgemaakt.

Vorige week stonden Tamara Elbaz en Maria Tailor ook al op het podium met hun podcast. Die avond maakte veel indruk op de twee.

Live op het podium

Tamara en Maria vonden het bijzonder om Geen Filter niet vanuit de vertrouwde podcaststudio, maar voor een volle theaterzaal te maken. ‘Wat was het bijzonder om Geen Filter ineens niet alleen in onze podcaststudio te doen, maar samen met jullie in het theater. Geen editknop, geen mogelijkheid om iets achteraf weg te knippen en vooral: jullie zaten er gewoon live bovenop. Spannend, maar zo leuk’, schrijven ze op Instagram.

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Veel reacties

Tijdens de voorstelling peilden de televisiepersoonlijkheden, bekend van The Real Housewives of Amsterdam, of hun publiek interesse had in een kersteditie. Daarop kwamen volgens het duo veel enthousiaste reacties. ‘We kregen zoveel reacties dat we dachten: oké… blijkbaar willen jullie met kerst dus ook gewoon weer bij ons zijn’, aldus Tamara en Maria.

Speciale kerstshow

De kerstvoorstelling van Geen Filter staat gepland op 13 december in Theater Amsterdam. Het duo laat daarbij ook weten dat volgens hen niemand met kerst alleen zou moeten zijn.