Meghan Markle lanceert haar eerste adventkalender

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle heeft een nieuw feestelijk project aangekondigd. De hertogin van Sussex komt voor het eerst met een eigen adventskalender en gaf haar volgers alvast een kijkje naar het product in haar nieuwsbrief.

De herfst is begonnen en daarmee komt ook de aanloop naar Kerstmis steeds dichterbij. Meghan Markle speelt daar dit jaar op in met een luxe kalender vol zoete verrassingen. In de gedeelde beelden in haar nieuwsbrief poseert ze naast de adventskalender, die binnenkort vooruit te bestellen is.

Nieuwe samenwerking

Voor de adventskalender werkt Meghan samen met Compartés, een bekende chocolatier uit Los Angeles. De kalender is uitgevoerd in koningsblauw en bevat verschillende donkere doosjes met lekkernijen. Op de foto in haar nieuwsbrief verscheen Meghan in een warme, feestelijke outfit. Ze droeg een crèmekleurige gebreide trui met een donkergroene rok. Daarbij koos de hertogin voor gouden sieraden en haar bekende verlovingsring van prins Harry.

Kerst als gezinsmoment

Dat Meghan veel waarde hecht aan de feestdagen, vertelde ze eerder al in een gesprek met Marie Claire. Vooral nu haar kinderen Archie en Lilibet ouder worden, beleeft ze Kerstmis op een andere manier. Daarover zei ze: ‘In het begin geniet je als moeder vooral van het feit dat je kinderen erbij zijn, denk ik, maar ze begrijpen dan nog niet alles wat er gebeurt. Maar nu zijn we op een leeftijd gekomen waarop ik elk jaar niet kan wachten om het door hun ogen te zien.’

Magie thuis

Ook in een eerdere nieuwsbrief van As Ever deelde Meghan hoe de feestdagen er bij haar thuis uitzien. Ze schreef toen: ‘Gisteravond zat ik nog wat restjes van ons kerstdiner op kerstavond te eten (dit jaar dim sum), terwijl ik een paar lastminute cadeaus inpakte en met mijn man op mijn tenen de trap af sloop om te controleren of de kerstman van zijn koekjes had genoten en de rendieren hun wortels hadden opgegeten.’ Daarmee liet ze zien dat Kerstmis voor haar vooral draait om kleine tradities, gezelligheid en de verwondering van haar kinderen.