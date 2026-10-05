Scarlett Johansson onderbreekt opnames ‘The Batman: Part 2’: ‘Ik hallucineer’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Scarlett Johansson heeft haar werkzaamheden aan ‘The Batman: Part 2’ even achter zich gelaten voor de première van ‘Paper Tiger’ tijdens het New York Film Festival. Na een lange vlucht vanuit Londen verscheen de actrice zichtbaar vermoeid bij de vertoning.

Scarlett Johansson werd tijdens de opening van de 64e editie van het festival herenigd met haar tegenspelers Adam Driver en Miles Teller. Voor de actrice was het bovendien de eerste keer dat ze Paper Tiger in een festivalsetting zag, nadat ze de première in Cannes vanwege de opnames van The Exorcist: Martyrs had moeten missen. Tijdens de vraag- en antwoordsessie na afloop maakte ze duidelijk hoe zwaar de reis vanuit Londen erin hakte.

Scarlett Johansson: ‘Ik hallucineer’

‘Ik hallucineer,’ zei Johansson tijdens de bijeenkomst in Alice Tully Hall van het Lincoln Center. ‘Het is 5 uur ’s ochtends – een prima tijdstip om een ​​interview op het podium te geven.’ Over haar eerdere afwezigheid bij de première van Paper Tiger in Cannes grapte ze: ‘Niet te veel benadrukken!’ De film speelt zich af in 1986 en draait om de broers Irwin en Gary Pearl, die met een plan om het Gowanus Canal schoon te maken in de problemen komen met de Russische maffia. Johansson vertolkt Linda, de vrouw van het personage van Miles Teller.

Hechte band op set van ‘Paper Tiger’

Regisseur James Gray wilde met Paper Tiger een ouderwetse sfeer neerzetten. ‘Ik wilde iets Hitchcock-achtigs maken’, zei hij. Adam Driver vertelde ondertussen over de goede onderlinge verstandhouding tijdens de productie: ‘Er was geen werk aan de winkel. We hadden wederzijdse bewondering voor elkaar.’ Volgens Driver zorgde Gray voor een cultuur waarin iedereen zich vrij voelde. De regisseur zelf omschreef de sfeer met een knipoog: ‘We hadden een misselijkmakend mooie set. Ik ben dol op ze. Ik zit niet in de “Today”-show. Ik zeg je de waarheid.’

Bron: Variety