Kim Kardashian openhartig over vijf jaar alleen: ‘Ik voelde me echt niet leeg’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kim Kardashian kijkt in ‘Style’ van ‘The Sunday Times’ terug op de jaren waarin ze na haar scheiding van Kanye West bewust alleen bleef. De realityster vertelt dat die periode haar de ruimte gaf om zich op haar kinderen en eigen projecten te richten.

De 45-jarige medeoprichter van SKIMS zegt in Style dat ze ongeveer vijf jaar geen relatie had voordat Lewis Hamilton in haar leven kwam. Over haar huidige relatie met de Formule 1-coureur houdt Kim Kardashian zich in het interview echter liever op de vlakte.

‘Ik had het gevoel dat ik mijn tijd nodig had’

‘Ik was echt vijf jaar single’, vertelde Kim aan het Britse tijdschrift. ‘En dat voelde geweldig. Ik kon me concentreren op mijn kinderen en projecten waar ik echt bij betrokken wilde zijn.’ Ze voelde naar eigen zeggen geen druk om opnieuw een relatie aan te gaan. ‘Ik voelde geen haast, voelde me echt niet leeg’, vervolgde ze. ‘Ik had het gevoel dat ik mijn tijd nodig had. Ik wilde volledig herstellen en gewoon aan mezelf werken. Ik was er niet klaar voor om me open te stellen. Ik dacht er eigenlijk niet eens aan. Het universum werkt in je voordeel als je het maar toelaat.’ Toen Style haar naar Lewis vroeg, antwoordde ze: ‘Op de meest respectvolle manier, dat doe ik liever niet.’ Kim en de 41-jarige coureur werden in februari 2026 voor het eerst aan elkaar gelinkt en bevestigden hun relatie in april, toen Lewis een video deelde waarin het stel samen in zijn Ferrari F40 door Tokio reed. Sindsdien werden ze onder meer samen gezien in Londen en bezocht Kim de Grand Prix van Monaco. Op 19 september waren ze aanwezig bij de openingsavond van het Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles, waar ze zoenend werden gespot.

Kim blikte eerder terug op scheiding van Kanye West

Voor haar relatie met Lewis had Kim negen maanden een relatie met komiek Pete Davidson, die in augustus 2022 eindigde. In seizoen zes van The Kardashians sprak ze ook over haar scheiding van Kanye West. Nadat Khloé Kardashian vertelde over haar huwelijk met Lamar Odom, zei Kim over haar eigen ervaring: ‘Dat is het moeilijkste. Ik heb het zelf meegemaakt. Als je niet ziet aankomen dat er iets gebeurt waardoor iemands persoonlijkheid echt verandert en die persoon niet meer dezelfde is, en je die persoon nooit meer terugkrijgt, maar je ook niet met de nieuwe persoon kunt leven. Ik snap het.’ Later voegde ze eraan toe: ‘Het is nog moeilijker als je niet wilt dat je huwelijk eindigt om persoonlijke redenen, maar de omstandigheden veranderen waardoor je huwelijk wel moet eindigen. Als je dat niet had gepland en dat niet echt de uitkomst is die je wilt, maar er geen andere optie is, dan is het denk ik moeilijker om eroverheen te komen.’ Kim vroeg in 2021 de scheiding aan. Zij en Kanye hebben samen dochters North en Chicago en zonen Saint en Psalm.

Bron: People