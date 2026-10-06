Sociale Media Geen Credits Nodig Van Unsplash

Vrouwen posten massaal ‘Ik ben Jane Doe’ na verkrachtingszaak rond Cornell

Tekst: Evelien Berkemeijer

06/10/2026

Sociale media worden overspoeld met berichten waarin vrouwen verklaren: ‘Ik ben Jane Doe’. Met de campagne steunen zij een studente die Cornell University en zeven leden van een studentenvereniging aanklaagt wegens een vermeende verkrachting in 2024.

De actie kwam op gang nadat online werd geprobeerd de identiteit van de vrouw te achterhalen, die in haar rechtszaak het pseudoniem Jane Doe gebruikt. Sommige deelnemers doen zich bewust voor als de eiseres, zodat moeilijker te bepalen is welke online informatie daadwerkelijk over haar gaat. De campagne groeide verder nadat de vrouw en haar advocaat bedreigingen zouden hebben ontvangen vanwege de zaak. Trigger warning: dit artikel gaat over seksueel misbruik en verkrachting.

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Vrouwen delen eigen ervaringen met seksueel misbruik

Op onder meer TikTok, Instagram en X verschijnen berichten met de boodschap ‘Ik ben Jane Doe’, waarbij sommige vrouwen ook hun eigen ervaringen met seksueel misbruik delen. Een deel van de actie is erop gericht zoekmachines en AI-systemen te bemoeilijken de anonieme eiseres aan een bestaande persoon te koppelen. Fotografe Kelsey Combe, die aan de campagne deelnam, zei dat zij AI-modellen wilde ‘verwarren’ en tegelijkertijd solidariteit wilde tonen. Later ontdekte ze dat een AI-systeem haar ten onrechte had aangewezen als de vrouw die Cornell aanklaagt. De campagne ontstond nadat onafhankelijk journalist Michael Tracey online probeerde de eiseres te identificeren en een naam publiceerde die volgens hem van haar was. Hij verwijderde dat bericht later.

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Cornell laat extern onderzoek uitvoeren

De vrouw stelt dat zij in 2024 is gedrogeerd en verkracht door leden van de Chi Phi-studentenvereniging van Cornell. Zij heeft een civiele procedure aangespannen tegen de universiteit en zeven leden van de vereniging; de mannen die in de zaak worden genoemd ontkennen de beschuldigingen. Volgens haar advocaat Thomas Giuffra zijn er bedreigingen geuit om zijn cliënt het zwijgen op te leggen of haar iets aan te doen wanneer zij de zaak niet intrekt. De zaak heeft daarnaast geleid tot een hernieuwd strafrechtelijk onderzoek. Cornell-president Michael Kotlikoff heeft aangekondigd dat er een extern onderzoek wordt ingesteld naar de behandeling van de beschuldigingen en de rol van studentenverenigingen op de campus.

Bron: The Mary Sue

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Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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