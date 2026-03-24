Bill Cosby moet slachtoffer verkrachting 19 miljoen dollar betalen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bill Cosby moet van een jury in Californië 19,25 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan een voormalige serveerster die stelt dat hij haar in 1972 heeft gedrogeerd en seksueel misbruikt. De zaak draait om Donna Motsinger, die destijds door de komiek zou zijn meegenomen naar een van zijn shows.

Volgens Motsinger gaf Bill Cosby haar wijn en een pil nadat hij haar had opgehaald. De voormalige serveerster zegt dat zij daarna in en uit bewustzijn raakte en zich later thuis naakt, op haar ondergoed na, weer terugvond. Cosby ontkent de beschuldigingen en laat via zijn advocaat weten in beroep te gaan.

Beschuldiging uit 1972

Motsinger werkte begin jaren zeventig als serveerster in restaurant de Trident in Sausalito, vlak bij San Francisco. In haar rechtszaak stelt zij dat Cosby haar uitnodigde voor een stand-upshow en haar onderweg een pil gaf waarvan zij dacht dat het aspirine was. ‘Voor ze het wist, raakte ze in en uit bewustzijn’, staat volgens de Los Angeles Times in de juridische stukken. ‘Het laatste wat mevrouw Motsinger zich herinnert, waren lichtflitsen.’

Verweer van Cosby

In het dossier staat verder dat Motsinger thuis wakker werd en ‘wist dat ze was gedrogeerd en verkracht door Bill Cosby’. De advocaten van Cosby verwerpen die lezing en stelden volgens persbureau AP in gerechtelijke documenten dat Motsinger ‘vrijelijk toegeeft dat ze geen idee heeft wat er is gebeurd’. Advocaat Jennifer Bonjean liet aan Amerikaanse media weten dat Cosby in beroep zal gaan tegen het vonnis. De jury in Santa Monica kan later ook nog een extra bestraffende schadevergoeding toekennen.

Reputatie al jaren beschadigd

De uitspraak komt jaren nadat de reputatie van Cosby zwaar beschadigd raakte door beschuldigingen van tientallen vrouwen. De komiek, die in de jaren tachtig en negentig grote bekendheid genoot met The Cosby Show, werd in 2021 vrijgelaten uit de gevangenis in Pennsylvania nadat zijn eerdere veroordeling op technische gronden was vernietigd. Cosby heeft steeds volgehouden dat alle ontmoetingen met wederzijdse toestemming plaatsvonden.

Bron: BBC. Foto: Getty Images