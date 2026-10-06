Angela de Jong duidelijk over racisme-ophef rond ‘Love Is Blind: Nederland’: ‘Zo zonde’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angela de Jong heeft zich uitgesproken over de racisme-ophef rond ‘Love Is Blind: Nederland’. Volgens de columniste gaat de commotie voorbij aan wat er volgens haar werkelijk tussen Mika en Jurriaan gebeurt.

In haar column voor het AD staat Angela uitgebreid stil bij de reacties op het tweetal. De titel van haar stuk luidt: ‘Hij is een racist, zij een domme zwarte vrouw – nou, níet dus’. Daarbij stelt ze onder meer de vraag: ‘Als je zegt dat je niet op een ‘volledig getinte’ vrouw valt, ben je dan een racist?’

‘Slaat echt helemaal nergens op’

Angela vindt dat de kritiek op Jurriaan te ver gaat. ‘Hij zegt het allemaal wat onbeholpen, maar om die arme jongen nou uit te maken voor racist of white supremacist, zoals op sociale media gebeurt, slaat echt helemaal nergens op.’ Volgens haar doet alle commotie bovendien tekort aan wat zich tussen hem en Mika afspeelt. ‘Alle ophef gaat totaal voorbij aan het mooie en bijzondere dat er in dit programma gebeurt. Mika gaat het gesprek aan met Jurriaan, confronteert hem met zijn eigen vooroordelen, waarvan hij ook inziet dat ze nergens op slaan.’

Angela ziet juist iets waardevols gebeuren

Hoewel nog niet duidelijk is of Mika en Jurriaan samen eindigen, vindt Angela hun manier van omgaan met het gesprek betekenisvol. ‘Dat Jurriaan en Mika iets doen wat tegenwoordig veel te weinig gebeurt in onze gepolariseerde maatschappij, iets waar we allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen: ze praten, zijn oprecht nieuwsgierig naar elkaars ideeën en plaatsen elkaar bij één ondoordachte opmerking niet meteen in een of ander dom hokje met een rood kruis erdoor heen.’ Ze sluit af met: ‘Die twee zouden door iedereen – zwart en wit, maar ook links en rechts – op handen moeten worden gedragen in plaats van verguisd en uitgescholden. Maar ja, die conclusie zal ook wel weer boze reacties opleveren.’

Dit gebeurde tussen Mika en Jurriaan

De commotie ontstond door een gesprek in Love Is Blind: Nederland, waarin Mika haar achternaam liever niet wilde delen omdat die volgens haar iets over haar uiterlijk kon prijsgeven. Jurriaan reageerde daarop onder meer met: ‘Huh? Ik dacht dat jij volledig Nederlands zou zijn’ en: ‘Je klinkt gewoon Nederlands, daarom vind ik het zo raar.’

Wanneer Mika hem daarna vraagt of er een type vrouw is op wie hij absoluut niet zou kunnen vallen, antwoordt Jurriaan: ‘Ik zou niet kunnen vallen op een vrouw die volledig getint is.’ Het zorgt voor een ongemakkelijk moment, maar uiteindelijk concluderen de twee opnieuw dat het innerlijk telt en kiezen ze voor elkaar.