Schoonzoon prinses Anne, Mike Tindal, geeft inkijkje in gezinsleven

Tekst: Sabine van der Spoel

Mike Tindall vertelt over het gezinsleven met zijn vrouw Zara Tindall en hun drie kinderen. Daarbij komt ook de sportieve kant van Mia, Lena en Lucas ter sprake.

Tijdens het Henley Literary Festival, dat van vrijdag 2 oktober tot en met 11 oktober plaatsvindt, sprak Mike over het gezinsleven met Zara en hun kinderen Mia, Lena en Lucas. Daarbij vertelde hij dat de drie zich tijdens het spelen behoorlijk competitief kunnen gedragen. Volgens Mike kan zelfs een simpele race naar bed eindigen in een tackle.

Competitieve kinderen

Mike vertelde dat zijn kinderen elkaar regelmatig uitdagen. Zelfs wanneer het alleen gaat om wie als eerste boven is, kan het er volgens hem fysiek aan toegaan. ‘Dan zullen er tackles op enkelniveau plaatsvinden’, grapte hij tijdens het gesprek met zijn The Good, The Bad & The Rugby-podcastcollega’s Alex Payne en James Haskell. Vervolgens voegde hij eraan toe: ‘Op een dag eindigt het met een gebroken been en leren ze een goede les.’

Mike kreeg vervolgens de vraag hoe de kinderen zich verder zullen ontwikkelen. ‘Laten we hopen dat de kinderen net als wij worden’, zei hij, waarna hij lachend waarschuwde: ‘Aan de andere kant, als ze net zo competitief zijn als hun moeder, zijn we de klos!’

Kinderen volgen Zara’s passie

De sportieve instelling van Zara lijkt inmiddels ook bij haar kinderen terug te komen. De achtjarige Lena en vijfjarige Lucas zijn regelmatig langs de kant te zien wanneer hun moeder deelneemt aan wedstrijden in de Britse paardensport. De 12-jarige Mia doet inmiddels zelf mee aan wedstrijden.

Op 20 september reed Mia met haar paard Bunny Two Twirls tijdens een springwedstrijd van de Heythrop Pony Club bij Blenheim Palace. Zara was daarbij aanwezig. Ook tussen de wedstrijden door hield Mia zich bezig met de paarden: ze werd gezien terwijl ze haar moeders paard Classicals Euro Star verzorgde. Zara hielp haar dochter bovendien bij het springen. Zara vertelde in 2019 al dat haar dochters interesse hadden in paarden. ‘Ze rijden allebei. Lena zit in een klein mandje op het zadel, puur als passagier. Maar we hebben net een nieuwe pony voor Mia gekocht, genaamd Magic’, vertelde ze destijds aan het Australische Now to Love.

Mia steeds vaker in beeld bij de familie

Mia verschijnt de laatste tijd bovendien vaker samen met haar ouders bij grote sportevenementen. In april was ze met Zara en Mike aanwezig tijdens Ladies’ Day bij de Grand National, waar ze een blauw pak met krijtstreep droeg. Eerder dit jaar bezocht ze samen met haar nichtjes Savannah en Isla Phillips de paardenraces in Cheltenham.

Mia is een kleindochter van prinses Anne en een achterkleindochter van koningin Elizabeth II. Ze staat op de negentiende plaats in de Britse troonopvolging, maar heeft geen officiële koninklijke titel. Haar ouders, prinses Anne en Captain Mark Phillips, besloten daar bij haar geboorte in 1981 van af te zien.