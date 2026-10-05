Meghan Markle krijgt kritiek op haar opmerkelijke bestelling in een Britse pub

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle zijn samen gespot in Engeland. Het is de eerste keer dat het stel weer gezamenlijk in het openbaar is gezien sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk.

De hertog en hertogin van Sussex werden gefotografeerd bij The Falkland Arms, een historische pub in Great Tew, in de Cotswolds. Ze kwamen donderdag hand in hand aan en kozen voor een rustige lunch in informele kleding. Toch ging de aandacht vooral uit naar wat Meghan Markle bestelde.

Rustige lunch in dorpspub

Meghan Markle koos in de pub voor fish and chips met schelvis in glutenvrij bierbeslag, friet, mashed peas en tartaarsaus. Prins Harry nam een chicken, ham and leek pie met groenten, aardappelpuree en jus. Volgens een vaste gast van The Falkland Arms gedroeg het stel zich heel gewoon tijdens het bezoek. ‘Iedereen krijgt hier een koninklijke behandeling, het maakt niet uit wie je bent,’ zei de bron tegen The Sun. ‘We hebben geluk dat er allerlei verschillende mensen bij ons langskomen en iedereen wordt behandeld als een local. Toen Harry en Meghan langskwamen, gedroegen ze zich gewoon als locals.’

Sauskeuze zorgt voor reacties

Niet iedereen was onder de indruk van Meghans maaltijd. Op foto’s die haar vriendin Kelly McKee Zajfen op haar Instagram Stories deelde, was te zien dat Meghan bij haar fish and chips niet alleen tartaarsaus had, maar ook iets wat op jus leek. Dat viel verkeerd bij Russell Myers en Jennifer Newton van de podcast Pod Save The King. Myers noemde de keuze lachend ‘heiligschennis’. Newton begreep de combinatie ook niet en zei: ‘Als het currysaus was geweest, had ik gezegd: prima. Maar niet met jus, sorry.’

Vriendin deelt liefdevol bericht

Kelly McKee Zajfen, een goede vriendin van Meghan, deelde meerdere beelden van hun tijd samen in Engeland. Daarbij schreef ze dat ze genoot van de trip en van de tijd met hun families. ‘Ik heb de beste tijd. Er is iets heel speciaals aan om met mijn beste vriendin van deze magische plek te proeven en mijn lieve Jack mee te hebben op avontuur,’ schreef Kelly. Later voegde ze toe: ‘Tijd met familie was precies wat mijn hart nodig had. Met mashed peas en fish and chips erbij! Dit alles heeft mijn hart gevuld.’ Over Meghan schreef ze bovendien: ‘Het was prachtig om te zien. Zij heeft jullie ook gemist!’

Terugkeer verloopt niet zonder zorgen

Prins Harry en Meghan Markle zijn in augustus teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk met hun kinderen Archie en Lilibet. De eerste weken lijken niet helemaal zorgeloos te verlopen. Het stel zou de kinderen kort na de start van het schooljaar naar een andere school hebben verplaatst vanwege veiligheidszorgen. Ook spraken de hertog en hertogin zich via een woordvoerder uit tegen paparazzi rond de school. In die verklaring stond onder meer: ‘De beslissing van fotografen om zich op deze manier rond een school te gedragen, is buitengewoon roekeloos.’ Volgens het stel ging het om ‘een onacceptabele inbreuk op de privacy van kinderen.’