Rafael van der Vaart doorbreekt stilte na pijnlijke exit Estavana Polman bij Vandaag Inside

Tekst: Ruth Smeets

Rafael van der Vaart heeft van zich laten horen na alle ophef rond Estavana Polman. De voormalig handbalster zou een vaste maandelijkse gast worden bij Vandaag Inside, maar na haar eerste optreden werd die samenwerking alweer stopgezet.

Voor Estavana Polman betekende dat een onverwacht kort televisieavontuur. Rafael van der Vaart staat volledig achter zijn vriendin en laat weten dat het goed met haar gaat.

Rafael van der Vaart steunt Estavana Polman

Rafael van der Vaart heeft gereageerd op het veelbesproken vertrek van Estavana Polman bij Vandaag Inside. ‘Ze is helemaal oké’, zei de oud-voetballer tegen RTL Boulevard. Ook vertelde hij dat hij ‘megatrots’ op haar is. ‘Ook hoe ze dit gedaan heeft.’ Volgens Rafael hoort verdeeldheid erbij zodra iemand op televisie verschijnt. ‘Ik weet als geen ander dat als je op televisie komt, dan heb je mensen die het leuk vinden en mensen die het niet leuk vinden. Dat houd je altijd’, vertelde hij. De voormalig prof lijkt de rel rond Vandaag Inside dan ook vooral achter zich te willen laten.

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Kort avontuur bij Vandaag Inside

Eerder werd bekendgemaakt dat Estavana vanaf augustus eens per maand zou aanschuiven bij Vandaag Inside. Nog voor haar komst werd daar aan tafel al kritisch over gesproken door Johan Derksen en René van der Gijp. Uiteindelijk bleef het bij één aflevering. Volgens eindredacteur Robbie Boerboom waren er twijfels aan beide kanten. Zowel Estavana als de makers vroegen zich af of haar rol bij het programma wel goed paste. Daarmee kwam er sneller dan verwacht een einde aan haar optredens.

Gezin kijkt vooruit

Rafael en Estavana richten zich inmiddels op hun gezin. De twee verwachten hun tweede kind samen en hebben al dochter Jesslynn. Rafael is daarnaast vader van Damián van der Vaart, zijn twintigjarige zoon uit zijn eerdere huwelijk met Sylvie Meis. De oud-voetballer kijkt uit naar de komst van de baby, juist omdat de leeftijden in het gezin zo verschillen. ‘Het is ook wel vermoeiend hoor’, lacht hij. ‘Maar ik vind het ook heel erg leuk. Vooral het leeftijdsverschil. De één is twintig, de ander negen en dan komt er nu een nieuwe bij. De anderen maken dit heel bewust mee.’

Familie is enthousiast

Ook Rafaels moeder Lolita verheugt zich op de gezinsuitbreiding. Tijdens CUPRA Rotterdam Premier Padel bleek dat de baby nu al voor veel blijdschap zorgt binnen de familie. Estavana blijft ondertussen actief sporten. Ze padelt nog regelmatig, ondanks haar zwangerschap. Rafael is onder de indruk van haar fanatisme. ‘Ze kan echt goed padellen, zelfs nu nog, dus dat is wel heel knap!’ Lolita ziet de komst van het nieuwe kleinkind helemaal zitten. ‘Alleen maar leuk’, zegt ze. ‘Ik ben een Spaanse, dus die zijn gek van familie. Het is hartstikke leuk.’