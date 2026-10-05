Monica Geuze over stoppen met roken: ‘Heel erg moeilijk’

Tekst: Ruth Smeets

De maand oktober staat voor veel mensen in het teken van een nieuwe uitdaging: stoppen met roken. Ook influencer Monica Geuze doet een poging en neemt haar volgers op TikTok mee in dat proces.

Monica Geuze laat in een update weten dat het haar tot nu toe lukt om van de sigaretten af te blijven. Makkelijk is dat alleen allerminst. ‘Het is nog steeds gelukt, maar ik heb het allesbehalve makkelijk’, vertelt ze openhartig.

Sociale activiteiten vermijden

Om niet in de verleiding te komen, probeert Monica sociale activiteiten zoveel mogelijk uit de weg te gaan. De laatste warme zonnestralen en volle terrassen maken dat er niet makkelijker op. ‘Ik merk dat ik mezelf gisteravond verplicht had om op de bank te zitten, thuis te zijn en niks te doen. Vandaag probeer ik sociale activiteiten ook zoveel mogelijk te vermijden. Maar dat lukt bijna niet: het is lekker weer, dus je wil naar buiten. Ik heb het er echt heel erg moeilijk mee.’

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Beter slapen

Toch merkt de influencer ook al voordelen van het stoppen met roken. Zo slaapt ze beter en langer. ‘Ze zeggen dat je beter gaat slapen en dat klopt. Ik heb 9,5 uur geslapen vannacht.’ Tegelijkertijd voelt ze dat de poging mentaal veel van haar vraagt. ‘Ik voel dat ik prikkelbaarder ben. Ik denk meer aan sigaretten dan ooit.’

Stok achter de deur

Monica vult haar dagen met koken en luistert naar het boek van Allen Carr, dat haar moet helpen bij het stoppen. Dat blijkt alleen niet helemaal het gewenste effect te hebben. ‘Ik vind de manier waarop dat wordt voorgelezen zo vervelend, dat ik daar bijna van wil roken. Dat ligt ook aan mij, dat weet ik. Ik voel ook dat ik prikkelbaarder ben.’ Door haar strijd openlijk te delen op TikTok, hoopt de presentatrice extra gemotiveerd te blijven. ‘Dit is een fijne stok achter de deur. Ik wil zo echt niet met een update komen dat het dus niet is gelukt. So far, so good.’

Belofte aan dochter

Met haar stoppoging houdt Monica zich aan de afspraak die ze eerder dit jaar maakte met haar dochter Zara Lizzy. In haar podcast Geuze & Gorgels vertelde de presentatrice in augustus dat ze na de zomer definitief zou stoppen met roken, nadat haar dochter haar had betrapt op een leugen over haar rookgedrag. ‘Zij haat het dat ik rook en dat begrijp ik’, zei ze destijds. ‘Toen dacht ik: als zij het zo vervelend vindt en ik weet dat het niet goed voor me is, moet ik het wel aangrijpen. Ik wil gewoon nooit dat mijn kind het idee heeft dat ik niet de waarheid tegen haar spreek. Ik ga niet meer liegen over dat ik rook.’