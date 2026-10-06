Britt Dekker hoopt op tv-comeback met Ymke Wieringa: ‘Maakt niet uit wat het is!’

Tekst: Sabine van der Spoel

Britt Dekker staat open voor een terugkeer op televisie met haar voormalige tv-duo Ymke Wieringa. Ze herinnert zich dat ze met Ymke altijd veel lol beleefde.

De twee vormden rond 2010 een bekend tv-duo na hun deelname aan verschillende realityprogramma’s. Hoewel Britt Dekker en Ymke Wieringa al jaren niet meer samen op televisie te zien zijn, lijkt een nieuwe samenwerking wat Britt betreft zeker tot de mogelijkheden te behoren, dat vertelt Britt aan Shownieuws.

Britt enthousiast over optreden van Ymke

Britt zag onlangs hoe Ymke te gast was in Guncle, het programma van Robbert Rodenburg. Die uitzending bracht bij Britt herinneringen aan hun gezamenlijke tv-periode naar boven. ‘Ik had net als heel veel mensen Ymke gezien bij Robbert Rodenburg. Ja ik vond het geweldig om te zien.’

‘Ik raakte weer helemaal terug in die tijd’

Ook Ymke Wieringa blikte in Guncle terug op het programma dat ze samen met Britt maakte, waardoor Britt ook weer terug ging denken aan hun programma. ‘Ik raakte weer helemaal terug in die tijd en dat is voor mij natuurlijk ook het begin van alles.’ Ze vertelde daarbij dat ze het bijzonder vindt om met iemand als Britt samen te werken: ‘Als iemand zo uniek is, is het gewoon heel leuk om daarmee te zijn. Het verbaast je de hele dag, ik moest de hele dag om haar lachen.’

Britt lijkt in ieder geval geen moment te hoeven nadenken over een mogelijke comeback met Ymke. ‘Ik zou een comeback met Ymke altijd zien zitten, want elke dag dat ik met haar was, heb ik altijd lol gehad. Dus ja, dat zal ik altijd doen. Maakt niet uit wat het is, ik hou van Ymke.’