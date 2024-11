Britt Dekker herdenkt vader op sterfdag: ‘We missen je’

Britt Dekker herdenkt donderdag haar vader Willem, die precies zeven jaar geleden overleden is. Op Instagram deelt de 32-jarige presentatrice een oude foto van zichzelf en haar vader.

“Ik had je nog zoveel willen vragen over het leven van vandaag en willen vertellen hoever ik ben gekomen met de steun die ik van jou in mij draag”, schrijft Dekker bij de foto. “We missen je papa.”

In 2017 moest Dekker onverwachts afscheid nemen van haar vader, die overleed na een val in zijn banketbakkerij.