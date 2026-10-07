Broer prinses Diana tast nog altijd in het duister na opmerkelijke diefstal

Tekst: Vera Guldemeester

Charles Spencer (62) kan er inmiddels om lachen, maar snappen doet hij het nog altijd niet. Vlak voordat zijn boek Zwanenzang verscheen, werden enkele exemplaren van de Nederlandse vertaling uit een vrachtwagen gestolen. Wie daar achter zat? De broer van prinses Diana heeft zelf twee mogelijke verklaringen.

In gesprek met RTL Boulevard komt de opmerkelijke diefstal opnieuw ter sprake. Royaltydeskundige Annemarie de Kunder vraagt Charles naar het voorval, waarop hij met de nodige humor reageert. ‘Wil je ze teruggeven?’

Vier gestolen exemplaren

Vooral het aantal gestolen boeken verbaast hem. De buit bestond namelijk uit slechts vier exemplaren. ‘Weet je wat het lastige was? Ze hebben vier boeken gestolen en ik dacht: dit is een belediging. Steel heel veel of steel er geen een.’

Wie de boeken heeft meegenomen, is nog altijd niet duidelijk. Charles denkt zelf aan twee scenario’s. ‘Of iemand wilde het echt heel graag lezen, of de inbrekers dachten dat er iets waardevols in de vrachtwagen zou liggen.’ In dat laatste geval zullen de dieven volgens hem waarschijnlijk behoorlijk teleurgesteld zijn geweest. ‘Het waren dan waarschijnlijk geen grote lezers.’

Boek over Diana

Zwanenzang verscheen op 22 september en draait om Charles’ beroemde zus Diana. In het boek vertelt hij uitgebreid over haar en geeft hij zijn eigen kijk op haar leven. Diana was ruim vijftien jaar getrouwd met de toenmalige prins Charles.

Voor de schrijver heeft het boek dan ook een heel persoonlijke betekenis. Eerder vertelde hij dat hij naar eigen zeggen ‘de waarheid over Diana’ vanuit het perspectief van haar broer wil vertellen. Daarmee trekt Charles zelf een vergelijking met de woorden die hij sprak tijdens haar begrafenis. Net als toen wil hij namens zijn zus spreken en haar op een positieve manier neerzetten.

Check hieronder de video van Charles Spencer: