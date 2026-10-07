Dit schrijft Yasemin in emotionele brief aan Miguel na plottwist in ‘Love Is Blind Nederland’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De nieuwe afleveringen van ‘Love Is Blind: Nederland’ beginnen met een beladen ontmoeting tussen Yasemin en Miguel. Tijdens dat gesprek leest Miguel ook de persoonlijke brief die Yasemin voor hem heeft geschreven.

De ontmoeting in Love Is Blind: Nederland draait om de vraag hoe Yasemin nu tegenover Miguel staat na haar verloving met Roël. Ze vertelt dat ze op Zanzibar voor haar gevoel met de verkeerde persoon was en ieder uur van de dag aan Miguel dacht, terwijl Miguel op zijn beurt kritische vragen stelt over de keuzes die ze eerder maakte.

Yasemin over Roël: ‘Hij was heel hard voor mij’

Als Miguel vraagt hoe Roël reageerde, vertelt Yasemin dat volgens haar tijdens het eerste deel van hun gesprek zijn ego sprak. ‘Hij was heel hard voor mij’, zegt ze. Volgens Yasemin hebben ze het gesprek daarna respectvol afgerond, al vindt ze het erg dat Roël aan haar intenties twijfelde. Miguel vertelt dat hij al enigszins zag aankomen dat de situatie deze kant op zou gaan, omdat hij wist met wie Yasemin tijdens Love Is Blind: Nederland blind had gedatet.

Dit staat er in de brief aan Miguel

Daarna geeft Yasemin Miguel een brief waarin ze haar gedachten en gevoelens heeft opgeschreven. ‘Met mijn hart bonzend en trillende handjes schrijf ik deze brief. Wachtend op de dag dat ik jou eindelijk in je ogen kan kijken. Vaak noemde ik het een achtbaan, de rit die ik tot nu toe heb afgelegd, maar dat blijkt een understatement inmiddels. De pieken mooi, verrassend en leerzaam, de dalen overweldigend, confronterend en verwarrend.’

Verder schrijft ze: ‘Ik heb met mijzelf afgesproken dat ik jou deze brief enkel en alleen zou geven wanneer ik dat ene onbeschrijfelijke gevoel zou voelen bij deze ontmoeting.’ Ook laat Yasemin weten dat ze zich nu volledig voor Miguel durft open te stellen: ‘Dat ene laatste deurtje dat ik voorheen niet durfde te openen voor jou, door alles wat er gebeurde. Nu durf ik die deur 300% open te zetten’, en: ‘Waar deze nieuwe ruimte zich vult met vlinders.’ Ze bedankt Miguel voor zijn aanwezigheid en grote hart en schrijft: ‘De puzzel valt op zijn plek, het klopt eindelijk.’ Terwijl Miguel de woorden voorleest, wordt Yasemin emotioneel en volgt een warme knuffel.

Miguel stond klaar om met Yasemin te trouwen

Miguel vertelt vervolgens voor de camera dat het goed was om te horen dat Yasemin gek op hem is. ‘Ik had dat in die podsfase ook heel erg bij haar. Ik was op een gegeven moment klaar om echt met haar te trouwen.’ Ook zegt hij dat haar stem past bij de vrouw die hij tijdens de podsfase voor zich zag. ‘Het is een hele knappe vrouw, ik kan dat niet ontkennen’, aldus Miguel. Tegen Yasemin zegt hij dat hij ervoor openstaat haar beter te leren kennen. Hoewel hij de toekomst positief voor zich ziet, geeft hij aan tijd nodig te hebben om alles te laten bezinken.