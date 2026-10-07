Jurriaan biedt excuses aan na ophef om ‘Love Is Blind: Nederland’: ‘Ik neem deze ervaring mee’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na de flinke ophef rond zijn uitspraken in ‘Love Is Blind: Nederland’ laat Jurriaan nu zelf van zich horen. In een uitgebreide verklaring op Instagram biedt hij zijn excuses aan en zegt hij verantwoordelijkheid te nemen voor zijn woorden.

Jurriaan kreeg de afgelopen dagen veel reacties op het gesprek dat hij in Love Is Blind: Nederland met Mika voerde over uiterlijk, huidskleur en afkomst. Hij heeft het bewuste fragment inmiddels zelf teruggekeken en zegt daardoor beter te begrijpen welke impact zijn uitspraken hebben gehad. Na Mika deelt nu dus ook Jurriaan uitgebreid zijn kant van het verhaal.

‘Het spijt me oprecht’

Jurriaan schrijft dat het nooit zijn bedoeling is geweest om iemand te kwetsen op basis van huidskleur of afkomst, maar benadrukt dat zijn intentie volgens hem niets afdoet aan de gevolgen van zijn woorden. “Ik zie dat wat ik heb gezegd kwetsend is geweest en dat mensen zich daardoor geraakt, gekwetst of buitengesloten hebben gevoeld. Daar neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor.” Vervolgens biedt hij zijn excuses aan: “Aan iedereen die ik hiermee pijn heb gedaan, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden. Het spijt me oprecht. Ik neem deze ervaring mee en zal hier in de toekomst van leren.”

Bijzondere band met Mika

Ook staat Jurriaan stil bij de band die hij tijdens Love Is Blind: Nederland met Mika heeft opgebouwd. Volgens hem hebben de twee open gesprekken gevoerd, ook over moeilijke en gevoelige onderwerpen, en waren die gesprekken en hun band voor hem erg waardevol. Hij benadrukt dat hij zijn verklaring niet deelt om zijn eerdere woorden goed te praten of te relativeren. Jurriaan zegt naar de kritiek te willen luisteren en ervan te willen leren. Tegelijkertijd spreekt hij de hoop uit dat mensen elkaar, ook bij onenigheid, “met respect en menselijkheid blijven benaderen”. Hij sluit zijn bericht af met: “Liefde voor iedereen.”