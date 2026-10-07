Jorge Jesus reageert op statement vol onvrede van Cristiano Ronaldo: ‘Niet gelezen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Cristiano Ronaldo heeft in een uitgebreid statement zijn onvrede geuit over bondscoach Jorge Jesus. Toen Jesus dinsdagavond bij zijn huis door journalisten werd opgewacht, liet hij weten de verklaring van de Portugese aanvoerder nog niet te hebben gelezen.

Cristiano Ronaldo beschreef eerder die middag uitvoerig wat er volgens hem rond de interland tegen Noorwegen was gebeurd. De aanvaller stelde dat Jorge Jesus hem had gevraagd of hij wilde spelen, hoewel dat buiten zijn herstel- en trainingsplan viel. ‘De bondscoach vroeg me of ik wilde spelen tegen Noorwegen. Dat viel buiten mijn herstel- en trainingsplan, maar natuurlijk zei ik ja. Hij antwoordde dat ik me moest voorbereiden, omdat ik dertig minuten zou spelen.’

Ronaldo: ‘De bondscoach had zijn woord tegenover mij gebroken’

Ronaldo begon vanaf de rust aan zijn warming-up, maar kwam uiteindelijk niet in het veld. Daarover schreef hij: ‘De bondscoach had zijn woord tegenover mij gebroken.’ Na afloop bedankte Ronaldo de meegereisde Portugese supporters niet. Ook daarop kwam hij in zijn verklaring terug. ‘Dat was mijn fout en had niet mogen gebeuren. Ik bied mijn excuses aan de Portugezen aan die ons daar zo intens steunden.’

Twee dagen later volgde volgens Ronaldo een gesprek met Jesus en Simão Coutinho, sportief directeur van Al Nassr. Ronaldo stelde dat tijdens die bijeenkomst werd afgesproken dat Jesus op zijn persconferentie zou erkennen dat Ronaldo nooit zelf om speelminuten had gevraagd en dat het een fout was geweest hem te laten warmlopen zonder hem in te brengen. Volgens Ronaldo kwam daar vervolgens weinig van terecht. ‘De houding had niets te maken met onze bijeenkomst. Ik hoorde uitdrukkingen en een agressiviteit waarvan ik vind dat ik die niet verdien.’ Voor de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or was daarmee een grens bereikt. ‘Het was de tweede keer dat hij zijn gegeven woord tegenover mij brak.’ Ronaldo pakte daarna zijn spullen en verliet het trainingskamp.

Tekst gaat verder onder post, klik op de pijltjes voor statement.

‘Ik ben niet zomaar een speler, ik ben de aanvoerder’

Voor zijn vertrek uit het trainingskamp nam Ronaldo zelf de verantwoordelijkheid. ‘Ik moet mijn ploeggenoten mijn excuses aanbieden omdat ik het trainingskamp heb verlaten. Ondanks de volledige vertrouwensbreuk in het woord van de bondscoach had ik dat niet moeten doen.’ Volgens Ronaldo moet de Portugese voetbalbond hem daarvoor ook bestraffen. ‘Er moeten geen verzachtende omstandigheden zijn. Ik ben niet zomaar een speler, ik ben de aanvoerder en dat is juist een verzwarende omstandigheid.’

Een definitief afscheid van de nationale ploeg is volgens Ronaldo desondanks niet aan de orde. Hij beloofde dat er later tijd komt voor ‘één of meerdere afscheidswedstrijden’, maar wil voorlopig beschikbaar blijven voor Portugal. ‘Als ik fysiek in orde ben, bij mijn club speel en hopelijk doelpunten maak, zal ik na het uitzitten van de schorsing die mij wordt opgelegd beschikbaar zijn om voor onze nationale ploeg te strijden en te winnen.’ Ronaldo sloot zijn verklaring af met de woorden: ‘Dit is, geloof me, de zuiverste waarheid.’

Jorge Jesus: ‘Nu heb ik tijd om het statement te lezen’

Jesus werd dinsdagavond bij thuiskomst opgewacht door een horde journalisten, die hem om een reactie vroegen op het uitgebreide statement van Ronaldo. De bondscoach zei dat hij de verklaring op dat moment nog niet had gelezen. ‘Ik was bij de wedstrijd van Jong Portugal (tegen Tsjechië, 2-0 winst, red.). Ik had er geen tijd voor’, zei hij. Daarna voegde Jesus eraan toe: ‘Nu heb ik tijd om het statement te lezen.’

Bron: Voetbalzone