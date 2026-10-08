Emma Kok geeft liefdesupdate: ‘Het gaat gewoon heel goed’

Tekst: Ruth Smeets

Emma Kok (18) verscheen woensdagavond stralend op de rode loper van de première van &Juliet. De zangeres had voor deze bijzondere avond haar vriend Stilanos Damkalis meegenomen.

Voor de camera van Shownieuws vertelde Emma Kok hoe het momenteel tussen hen gaat. De twee lijken volop van elkaar te genieten. ‘Het gaat gewoon heel goed.’

Emma Kok beleeft musicalavond met vriend

De zangeres is niet alleen druk met haar carrière, maar heeft ook een grote liefde voor musicals. De première van &Juliet wilde Emma daarom graag bijwonen. Deze keer deed ze dat samen met Stilanos, met wie ze voor de aanwezige pers en fotografen op de rode loper verscheen.

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Bijzondere avond samen

Volgens Emma was de première een perfecte ‘datenight’. Stilanos keek uit naar de voorstelling en samen maakten ze er een gezellige avond van. ‘We hebben leuke foto’s gemaakt en nu gaan we lekker genieten van de musical’, vertelde de zangeres. Voor haar vriend was het extra speciaal, omdat hij nog niet eerder naar een musical was geweest. ‘Dit is ook zijn eerste musical, dus ik ben benieuwd wat hij ervan vindt.’

Emma Kok geniet van haar relatie

De zangeres maakte haar relatie eind augustus openbaar en klinkt nog altijd dolgelukkig. Emma vertelt dat het goed gaat tussen haar en Stilanos. ‘Het gaat gewoon heel goed. We genieten lekker van elkaar en we zijn gewoon heel gelukkig samen.’ Ook ondernemen de twee geregeld dingen samen. ‘We doen leuke dingen samen, zoals dit.’

Stilanos actief als keeper

Emma liet haar vriend tijdens de Grand Prix van Nederland voor het eerst aan het grote publiek zien. Stilanos heeft Griekse roots en is keeper bij SV Spakenburg. Veel is er niet bekend over zijn privéleven, maar op voetbalgebied heeft hij al de nodige stappen gezet. Zo speelde hij in de jeugd bij Feyenoord en Sparta en kwam hij via FC Den Bosch bij Hercules terecht. Volgens voetbalwebsites staat de keeper ‘bekend om zijn uitzonderlijke talent tussen de palen’.