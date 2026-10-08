Céline Dion maakt harde smak op het podium

Tekst: Ruth Smeets

Céline Dion staat na jaren afwezigheid weer volop op het podium, maar haar optreden in Parijs verliep woensdagavond niet helemaal vlekkeloos. De zangeres liet het publiek even schrikken toen ze tijdens de show hard ten val kwam.

De 58-jarige zangeres is bezig aan haar langverwachte reeks concerten in Parijs. Voor Céline Dion betekent die reeks een bijzondere terugkeer, nadat ze jarenlang niet had opgetreden vanwege haar gezondheid. Toch liet ze woensdagavond zien dat ze zich niet snel uit het veld laat slaan.

Misstap tijdens bekend nummer

Het incident gebeurde tijdens het nummer Dans un autre monde. Op beelden is te zien hoe Céline opspringt, maar bij het neerkomen haar evenwicht verliest. Ze lijkt op haar broekspijp te landen en glijdt vervolgens uit. Daardoor komt de Canadese zangeres hard op het podium terecht.

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Snel weer overeind

De val zorgde voor een schrikreactie in de zaal, maar Céline stelde het publiek al snel gerust. Ze stond vrijwel direct weer op, stak haar duim omhoog en pakte haar optreden weer op alsof er niets aan de hand was. Later vergat ze ook nog kort de tekst van Pour que tu m’aimes encore, waarna het publiek haar hielp door mee te zingen.

Bijzondere comeback

Dat Céline weer concerten geeft, is voor veel fans bijzonder. In 2022 vertelde de zangeres dat ze lijdt aan het stiff-person-syndroom, een zeldzame neurologische aandoening die hevige spierspasmen kan veroorzaken. In de documentaire I Am: Céline Dion gaf ze eerder meer openheid over haar ziekte.

Nog maanden op het podium

Haar comeback begon op 12 september, na een pauze van ruim zes jaar. Volgens de aangeleverde informatie duurt de concertreeks in Parijs nog tot mei 2027. Tijdens de show brengt Céline een uitgebreid programma van 25 nummers, verspreid over meer dan twee uur.