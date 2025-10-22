Paul de Leeuw

Paul de Leeuw kritisch over Gouden Televizier-Ring Gala: ‘Dom’

Tekst: Evelien Berkemeijer

22/10/2025

In de podcast De Leeuw Brult Verder bespreekt Paul de Leeuw het Gouden Televizier-Ring Gala. Hij reageert op de winnaars en keuzes van de organisatie.

Het gesprek in de podcast van Paul de Leeuw gaat over opvallende momenten en persoonlijke meningen over wie er geëerd werd tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

Vandaag Inside en stempraktijken

Paul vraagt politiek journalist Kees Boonman of hij het gala heeft gekeken. Kees antwoordt er iets van te hebben gezien. Hij vindt het opvallend dat Vandaag Inside een prijs kreeg en benoemt dat Wilfred Genee elke dag opriep tot stemmen. Paul zag dat ook. Hij noemt de aflevering van Vandaag Inside gedurende het gala anderhalf uur reclame maken en verwijst als tegengeluid naar mediakenner Tina Nijkamp die zegt dat dit vroeger ook gebeurde. Francis van Broekhuizen is het daar niet mee eens: ‘Sorry, maar het is echt een andere tijd met die sociale media en een heel ander bereik dus dat vind ik echt gelul.’ Paul sluit zich bij haar aan en bedankt Francis voor haar bijdrage.

Martijn Krabbé en de oeuvreprijs

Robbert Blokland zegt dat hij het gala vooral keek om Martijn Krabbé te zien. Daarop wil Paul direct zijn mening kwijt. Hij vindt het terecht dat Martijn de prijs voor beste presentator won, maar vreemd dat hij geen oeuvreprijs kreeg vanwege zijn rijke carrière en ziekte. Francis is het met hem eens en Paul vraagt haar waarom dat niet is gebeurd. Francis gokt: ‘Omdat ze niet goed hebben nagedacht, denk ik.’ Paul benadrukt: ‘Als je iemand zo wil eren, is een oeuvreprijs veel meer waard.’ Hij wijst er ook op dat Martijn dit jaar niet meer heeft gepresenteerd.

In memorial en generatiekloof

Paul uit tenslotte zijn frustratie dat Peter de Bie niet werd herdacht tijdens de in memorial. Hij vermoedt dat redacteuren aan ChatGPT moesten vragen wie er overleden waren. Tegelijkertijd erkent hij een generatiekloof: ‘Wat is radio? Oh dat is een podcast.’ Zijn conclusie over het de keuzes rondom het gala is duidelijk: ‘Ik vind het ook dom, mag ik het zo zeggen?’

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Ben Cramer 22092023 Ajdj (17)

Ben Cramer over zijn mislukte huwelijken: ‘Weet jij veel waar je het over hebt voor het altaar?’

Ben Cramer (78) zag twee huwelijken stranden, maar spijt heeft hij daar absoluut niet van. Sterker nog, de zanger onthult dat zijn scheidingen achteraf gezien een ware zegen zijn. Ben: “Als je voor het altaar staat en ’ja’ zegt, weet jij veel waar je het over hebt? Op dat moment geloof je erin. Maar er…
Weekend Gooischevrouwen Keyart 2025 16x9 Clean

Gooische Vrouwen zijn terug, maar ‘niet meer spiernaakt’

De glamoureuze dames uit het Gooi zijn terug! In het nieuwe seizoen van ‘Gooische Vrouwen’ draait het opnieuw om vriendschap, drama en champagne. Maar één ding laten ze dit keer achterwege: de naaktscènes.
Vriendin eveline villa verte

Eveline: ‘Ik zag hem voor me in dat gele pak, zijn gezicht zwart van het werk’

Eveline (52) en haar partner Emiel raken op vakantie betoverd door een veel te vervallen villa. Na lang twijfelen besluiten ze dat hun toekomst in Frankrijk ligt. Dat betekent wel dat er enorm veel op ze afkomt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien