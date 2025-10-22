Paul de Leeuw kritisch over Gouden Televizier-Ring Gala: ‘Dom’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de podcast De Leeuw Brult Verder bespreekt Paul de Leeuw het Gouden Televizier-Ring Gala. Hij reageert op de winnaars en keuzes van de organisatie.

Het gesprek in de podcast van Paul de Leeuw gaat over opvallende momenten en persoonlijke meningen over wie er geëerd werd tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

Vandaag Inside en stempraktijken

Paul vraagt politiek journalist Kees Boonman of hij het gala heeft gekeken. Kees antwoordt er iets van te hebben gezien. Hij vindt het opvallend dat Vandaag Inside een prijs kreeg en benoemt dat Wilfred Genee elke dag opriep tot stemmen. Paul zag dat ook. Hij noemt de aflevering van Vandaag Inside gedurende het gala anderhalf uur reclame maken en verwijst als tegengeluid naar mediakenner Tina Nijkamp die zegt dat dit vroeger ook gebeurde. Francis van Broekhuizen is het daar niet mee eens: ‘Sorry, maar het is echt een andere tijd met die sociale media en een heel ander bereik dus dat vind ik echt gelul.’ Paul sluit zich bij haar aan en bedankt Francis voor haar bijdrage.

Martijn Krabbé en de oeuvreprijs

Robbert Blokland zegt dat hij het gala vooral keek om Martijn Krabbé te zien. Daarop wil Paul direct zijn mening kwijt. Hij vindt het terecht dat Martijn de prijs voor beste presentator won, maar vreemd dat hij geen oeuvreprijs kreeg vanwege zijn rijke carrière en ziekte. Francis is het met hem eens en Paul vraagt haar waarom dat niet is gebeurd. Francis gokt: ‘Omdat ze niet goed hebben nagedacht, denk ik.’ Paul benadrukt: ‘Als je iemand zo wil eren, is een oeuvreprijs veel meer waard.’ Hij wijst er ook op dat Martijn dit jaar niet meer heeft gepresenteerd.

In memorial en generatiekloof

Paul uit tenslotte zijn frustratie dat Peter de Bie niet werd herdacht tijdens de in memorial. Hij vermoedt dat redacteuren aan ChatGPT moesten vragen wie er overleden waren. Tegelijkertijd erkent hij een generatiekloof: ‘Wat is radio? Oh dat is een podcast.’ Zijn conclusie over het de keuzes rondom het gala is duidelijk: ‘Ik vind het ook dom, mag ik het zo zeggen?’

FOTO: ANP