Yvon Jaspers in tranen door ziekte broer: ‘Het lijkt alsof ik moet kiezen tussen boeren en mijn familie’

Tekst: Ruth Smeets

Yvon Jaspers duikt in haar documentaire De boer, de broer, de zus en de ziekte in de vraag of er een verband kan zijn tussen pesticiden en Parkinson. Voor de 53-jarige presentatrice komt dat onderwerp pijnlijk dichtbij: haar broer Willem kreeg op jonge leeftijd de ziekte.

Yvon Jaspers is al meer dan twintig jaar verbonden aan de boerenwereld door Boer zoekt vrouw. Ze kent de verhalen, de zorgen en het harde werken op het erf. Maar sinds de diagnose van haar broer kijkt ze ook met een andere blik naar diezelfde wereld.

Ziekte treft de hele familie

Yvons broer Willem kreeg op 40-jarige leeftijd te horen dat hij Parkinson heeft. Omdat hij alleen voor zijn drie kinderen zorgt, voelt Yvon zich sterk betrokken bij zijn gezin. ‘Ik heb het gevoel dat ik klaar moet staan als back-up’, vertelt ze. De ziekte raakt volgens haar niet alleen haar broer, maar iedereen om hem heen. ‘We hebben met z’n allen Parkinson.’

De emoties zitten hoog tijdens haar zoektocht. Yvon vertelt dat ze soms overspoeld wordt door verdriet. ‘Ik kan niet ophouden met huilen.’ Tegelijkertijd spreekt ze met bewondering over Willem. Tegen LINDA. zei ze eerder: ‘Ik vind dat hij het naar omstandigheden fantastisch doet. Ik heb ontzettend veel bewondering voor de manier waarop hij met de ziekte omgaat, want dat is best wel moeilijk.’

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Confrontatie met haar eigen programma

In de documentaire gaat Yvon in gesprek met onderzoeksjournalist Ton van der Ham van Zembla. Hij houdt haar een pijnlijke spiegel voor. Volgens Ton heeft ze met Boer zoekt vrouw jarenlang vooral een warm en mooi beeld van het boerenleven laten zien, terwijl de mogelijke risico’s van gewasbeschermingsmiddelen minder aandacht kregen.

Die opmerking raakt Yvon zichtbaar. ‘Ik zou me bijna schuldig moeten voelen dat ik Boer zoekt vrouw heb gemaakt en dat dat de oorzaak is van de ziekte van mijn broer’, zegt ze. De presentatrice merkt dat de zoektocht haar in een lastige positie brengt. ‘Het lijkt net alsof ik moet kiezen tussen de boeren en mijn familie.’

Boeren reageren terughoudend

Het onderwerp blijkt ook voor boeren lastig bespreekbaar. Meerdere boeren die Yvon benadert, willen uiteindelijk niet meewerken aan de documentaire. Ook Henk Verdegouw, die in 2007 te zien was in Boer zoekt vrouw en drie familieleden met Parkinson heeft, besluit na aanvankelijke interesse toch af te zien van een interview. Ruth SmeetsProfiel bewerken

Yvon krijgt daarnaast een brief te zien die door verschillende boerenorganisaties naar boeren is gestuurd. Daarin staat het advies om niet aan de documentaire mee te werken, omdat boeren volgens de organisaties het risico lopen als schuldige te worden neergezet of ‘geframed’. Voor Yvon voelt dat wrang. ‘Het voelt oneerlijk.’

Geen harde conclusie, wel meer bewustwording

Met De boer, de broer, de zus en de ziekte wil Yvon geen eenvoudig antwoord geven op een ingewikkelde vraag. Ze onderzoekt het mogelijke verband tussen gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson, maar wil vooral ruimte maken voor nuance en gesprek. ‘Ik hoop op meer bewustwording en ruimte voor een open gesprek’, zegt ze.

Dat maakt de documentaire ook persoonlijker dan haar eerdere programma’s. Yvon laat zien hoe machteloos ze zich soms voelt en hoe moeilijk het is om privéverdriet en maatschappelijke vragen van elkaar te scheiden. ‘Ik ben soms emotioneel, neem dingen persoonlijk of ben gefrustreerd. Het zou kunnen dat kijkers daar een beetje aan moeten wennen.’