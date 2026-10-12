Prins William deelt aangrijpende oproep rondom mentale gezondheid

Tekst: Ruth Smeets

Prins William heeft op World Mental Health Day benadrukt hoe belangrijk het is om oog te hebben voor mensen die mogelijk worstelen met hun mentale gezondheid. Volgens de prins kan een eenvoudig gesprek soms al het begin zijn van hulp en hoop.

Prins William deelde zijn boodschap via sociale media. Daarin stond hij stil bij het hoge aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk overlijdt door zelfdoding en riep hij op om niet te wachten als iemand in de omgeving zorgwekkend gedrag vertoont.

Een klein gebaar kan veel betekenen

Prins William schreef: ‘Elke dag overlijden in het Verenigd Koninkrijk ongeveer twintig mensen door zelfdoding. Achter elk cijfer zit een mens, een familie en mensen die van hen houden. Als je je zorgen maakt om iemand, neem dan contact op.’ Daarna benadrukte prins William hoe belangrijk het is om echt te luisteren. ‘Vraag hoe het werkelijk met iemand gaat. Luister. Laat diegene weten dat hij of zij niet alleen is. Eén gesprek kan alles veranderen.’

Tekst gaat verder onder de post.

Niet alles is zichtbaar

In een gesprek met de Daily Express zei de prins dat mensen vaak niet kunnen zien wat iemand vanbinnen meedraagt. ‘We weten niet altijd wat iemand onder de oppervlakte met zich meedraagt,’ aldus prins William. Volgens hem kunnen juist eenvoudige momenten veel verschil maken. ‘De tijd nemen om even in te checken, te luisteren en vriendelijkheid te tonen, kan meer betekenen dan we vaak beseffen. Soms begint hoop met een simpel gesprek.’

Breder werk rond suïcidepreventie

De boodschap van de prins sluit aan bij zijn bredere inzet voor mentale gezondheid en suïcidepreventie. Via zijn Royal Foundation werd eerder een National Suicide Prevention Network opgezet, waarmee meer aandacht wordt gevraagd voor het herkennen van signalen en het bieden van steun. Ook riep prins William de sportwereld in september op om suïcidepreventie op te nemen in het gezamenlijke game plan. Samen met zijn vrouw prinses Catherine lanceerde hij de On Your Side toolkit, die praktische adviezen geeft aan sportclubs, sporters en supporters om mensen met suïcidale gedachten beter te kunnen ondersteunen.

Praten helpt juist

De toolkit legt uit hoe mensen waarschuwingssignalen kunnen herkennen, hoe ze een gesprek kunnen beginnen en hoe ze iemand kunnen doorverwijzen naar passende hulp. Ook wordt een hardnekkige misvatting besproken: dat praten over zelfdoding iemand juist op ideeën zou brengen. Volgens de toolkit is dat niet zo. ‘Het opent juist een gesprek waardoor iemand zich gehoord, minder alleen en eerder bereid kan voelen om hulp te zoeken.’

Eerder zei prins William op World Suicide Prevention Day: ‘Preventie werkt wanneer verantwoordelijkheid wordt gedeeld. Wanneer mensen het vertrouwen hebben om in actie te komen en wanneer organisaties de middelen, kennis en cultuur bieden die zulke acties mogelijk maken.’

Stigma doorbreken

Royal expert Emily Ferguson stelde in de Express dat de prins zijn positie gebruikt om mensen te bereiken en hen aan te moedigen hulp te zoeken. Volgens haar kan zijn openheid helpen om het taboe rond mentale gezondheid en zelfdoding verder te doorbreken. Ferguson zei: ‘Er hoeft maar één persoon zich uit te spreken. Zodra de eerste dominosteen is gevallen, zullen anderen eerder volgen, en zo wordt stigma afgebroken.’ Daarmee sluit haar analyse aan bij de oproep van prins William: aandacht, luisteren en een eenvoudig gesprek kunnen van grote betekenis zijn