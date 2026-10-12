Boxing Stars komt na acht jaar terug: dít zijn de eerste deelnemers

Tekst: Ruth Smeets

Monica Geuze en Valerio Zeno gaan samen de nieuwe reeks van Boxing Stars presenteren. Videoland heeft maandag laten weten dat het duo op 31 oktober de presentatie van het live boksevenement op zich neemt.

Het programma maakt na acht jaar zijn comeback. Op drie zaterdagavonden stappen verschillende bekende Nederlanders de ring in om te laten zien wie de beste bokser is.

Nieuwe editie van Boxing Stars

Voor Monica Geuze is een boksevenement presenteren niet nieuw. Vorig jaar was zij samen met Kaj Gorgels nog te zien bij Boxing Influencers. Deze keer vormt ze een duo met Valerio Zeno, met wie ze eerder ook het realityprogramma Power Couple presenteerde.

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Deelnemers aan Boxing Stars

Een aantal deelnemers is al bekendgemaakt. Onder meer Donny Roelvink, Sylvia Geersen en Nesim El Ahmadi doen mee aan de nieuwe editie van Boxing Stars. De bekende deelnemers worden verdeeld over drie poules en nemen het daarin tegen elkaar op.

Comeback

De laatste editie van Boxing Stars was in 2018. Toen werd het programma gepresenteerd door Ruben Nicolai en Olcay Gulsen. Wie er dit jaar naast Donny, Sylvia en Nesim nog meer meedoen, wordt later bekendgemaakt.