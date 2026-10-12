Emma Kok breekt na haatreacties: ‘Het kwetst me elke dag’

Tekst: Ruth Smeets

Emma Kok staat op Instagram stil bij de impact van haatreacties op sociale media. De 18-jarige zangeres schrijft naar aanleiding van de dag van de mentale gezondheid hoe zwaar de opmerkingen haar vallen.

Emma Kok heeft een chronische ziekte en kreeg als kind te maken met pesterijen. Hoewel die periode later achter haar kwam te liggen, merkt ze dat oude pijn door de reacties online weer naar boven komt.

Oude pijn

‘Toen ik naar de middelbare school ging, stopte het pesten. Gelukkig! Maar de laatste tijd wordt dat litteken weer aangewakkerd. Sinds ik 18 ben geworden, word ik opnieuw gepest. Op social media in mijn comments. Haatcomments’, schrijft Emma. Volgens de zangeres is het te makkelijk om te zeggen dat negatieve reacties nu eenmaal bij bekendheid of sociale media horen. Ze vraagt zich hardop af waarom mensen überhaupt de behoefte voelen zulke dingen te plaatsen.

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Gewoon verder scrollen

‘Mijn vraag is gewoon: waarom? Want 99% van de mensen die haatcomments plaatsen, ken ik niet eens. En als jij mij niet mag of leuk vindt, scroll dan gewoon lekker verder. Ik vraag niet om jouw mening, hou die gewoon lekker voor je.’ Emma probeert de kwetsende reacties zo veel mogelijk te vermijden. Toch ontkomt ze er niet altijd aan dat ze ze leest, met alle gevolgen van dien.

Steeds dikker vel

‘Ik probeer er niks van aan te trekken, maar dat is zo lastig. Jullie schrijven over mijn grootste onzekerheden, en die worden steeds groter door jullie. Het kwetst me elke dag, maar mijn olifantenhuid wordt steeds dikker’, besluit ze. Met haar bericht maakt de zangeres duidelijk dat online opmerkingen niet zomaar langs haar heen gaan. Tegelijk laat ze zien dat ze probeert zich ertegen te wapenen.