Lauren Verster wil niet terug naar televisie: ‘Krijg bijna een beroerte’

Tekst: Ruth Smeets

Lauren Verster reisde jarenlang voor haar televisieprogramma’s de wereld rond, maar terug naar dat leven hoeft voor haar niet meer. De 46-jarige voormalig presentatrice heeft haar werk voor de camera achter zich gelaten en richt zich nu op een heel andere liefde: tweedehands kleding.

Na haar zwangerschapsverlof probeerde Lauren Verster nog even om nieuwe televisie-ideeën van de grond te krijgen. Toch merkte ze al snel dat haar gevoel voor het vak was veranderd.

Geen behoefte aan nieuwe tv-plannen

Vooral het proces om nieuwe programma’s verkocht te krijgen, ziet Lauren niet meer zitten. ‘Van de gedachte dat ik weer allerlei ideeën moet pitchen bij zenders krijg ik bijna een beroerte’, vertelt ze in Vriendin. Nadat ze drie jaar geleden haar laatste programma maakte, ontdekte ze hoe moeizaam het kan zijn om een plan daadwerkelijk op televisie te krijgen.

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Moeilijke tijd voor reisprogramma’s

Ook bij de publieke omroep lagen de kansen volgens Lauren niet meer voor het oprapen. ‘Van de zeventig pitches wordt er misschien één gekozen. Na twee voorstellen heb ik het dan ook laten hangen’, legt ze uit. ‘Ik voel het niet meer.’ Bovendien was er minder ruimte voor het genre waarin ze jarenlang actief was. ‘Ze willen minder reisprogramma’s en in die hoek zat ik.’

Klaar met reizen voor televisie

Met programma’s als Lauren verslaat en Lauren! maakte Lauren jarenlang reportages op allerlei plekken in de wereld. Waar ze dat vroeger geweldig vond, kijkt ze er nu anders naar. ‘Vroeger vond ik dat echt te gek, maar inmiddels denk ik: been there, done that.’ Ook de praktische nadelen van het vele reizen wegen niet meer op tegen het avontuur. ‘Die jetlags zijn een aanslag op je lichaam, er is altijd weinig tijd en iedereen zit continu in je space.’

Nieuwe focus buiten de spotlights

De spotlights zelf mist Lauren evenmin. ‘Ik sta eigenlijk helemaal niet zo graag in de aandacht. Het is gewoon ooit zo gekomen’, zegt ze. Tegenwoordig stopt ze haar energie liever in kledingatelier Milla Ray, dat ze samen met stylist Kris Gorissen oprichtte. Via pop-upstores verkopen ze tweedehands kleding.