Dít zijn de deelnemers van Expeditie Robinson 2026

Tekst: Ruth Smeets

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson krijgt dit jaar een extra Vlaams tintje. Naast bekende Nederlanders reizen ook verschillende Vlaamse gezichten af naar Maleisië om daar de strijd met elkaar aan te gaan.

Vanaf zondag 1 november is te zien hoe de kandidaten alles op alles zetten om Robinson 2026 te worden. Expeditie Robinson is om 20.00 uur te bekijken bij RTL 4 en ook bij VTM. Een dag later staan de afleveringen op Videoland.

Nederlanders en Vlamingen samen op het eiland

De kandidaten vormen dit jaar een bonte groep van artiesten, sporters, makers en televisiegezichten. Aan Nederlandse kant doen onder meer realityster Maxime Meiland, Goldband-zanger Boaz Kok, First Dates-gastvrouw Denice Dest, sportinfluencer Denise Anna, acteur Eliyha Altena (bekend van Knokke Off), Qmusic-dj Joost Swinkels, acteur Pieter van der Sman, OGENE-zangeres Shelley Vol, voormalig wereldkampioen shorttrack Sjinkie Knegt en actrice Sophie Bouquet (bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden en Woeste Grond) mee aan het programma.

Vanuit Vlaanderen wagen televisiemaker en auteur Cath Luyten, frietjesbakker Dorien Nuyts, content creator Elodie Gabias, Olympisch turner Luka van den Keybus, advocaat Omar Souidi, zangeres Pauline Slangen, presentatrice Saartje Vandendriessche, songfestivaldeelnemer Seppe Herreman (beter bekend als Red Sebastian) en sterrenchef Wout Bru zich aan het avontuur.

Maxime Meiland over Expeditie Robinson

Maxime Meiland lijkt zich niet al te druk te maken over wat haar op het eiland te wachten staat. De realityster vergelijkt de zware omstandigheden met iets dat ze al eerder heeft meegemaakt, zo laat ze weten aan RTL Boulevard. ‘Ik heb twee kinderen gebaard, dus alles wat me op het eiland te wachten staat kan nooit zo erg zijn als een bevalling. Dit kan ik ook wel!’ Boaz Kok kiest voor een meer afwachtende strategie. De Goldband-zanger wil zich rustig houden tot het juiste moment daar is. ‘Ik kan me als een grote kat heel koest houden. Maar zodra mijn prooi in zicht is, spring ik erop en verslind ik hem helemaal.’

Ook de Vlaamse deelnemers lijken klaar voor het avontuur. Cath Luyten verheugt zich vooral op het teruggaan naar de basis. ‘Met de voetjes in het zand, zonder gsm, weinig middelen en zelf zorgen dat er ’s avonds een visje op tafel ligt. Vooral dat pure overleven trekt me aan.’ Wout Bru is duidelijk over zijn doel op het eiland. De sterrenchef wil maar één ding: winnen. ‘Iedereen die meedoet wil absoluut winnen. Als je die instelling niet hebt, weet ik eerlijk gezegd niet wat je daar gaat doen.’

Honger, heimwee en bondjes

Het verblijf op een onbewoond eiland vraagt veel van de deelnemers. Vierendertig dagen lang moeten ze het doen zonder luxe, zonder telefoon en met weinig eten. Denise Anna kan mogelijk profiteren van haar ervaring als militair reservist, terwijl Sjinkie Knegt als voormalig wereldkampioen shorttrack gewend is om onder druk te presteren. Voor OGENE-zangeres Shelley Vol wordt vooral het gemis van haar zussen een uitdaging. Sophie Bouquet en Denice Dest geven ondertussen toe dat ze een strategisch leugentje niet uit de weg gaan. Daarmee lijkt het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson alles in zich te hebben voor een harde en spannende strijd.