Expeditie Robinson-deelneemster Amijé zoekt hulp na online haat

Tekst: Denise Delgado

Amijé van der Laan (28) dacht na Expeditie Robinson vooral terug te keren met mooie herinneringen, maar eenmaal thuis bleek het echte gevecht online te wachten. In ‘LINDA.meiden’ vertelt de influencer dat de reacties zó heftig waren, dat ze nu met een psycholoog praat om alles beter te kunnen plaatsen.

Wat begon als een droomavontuur sloeg om zodra de afleveringen op tv verschenen. In plaats van applaus kreeg ze een digitale heksenjacht over zich heen: van grove scheldkanonnades tot verwensingen en zelfs doodsbedreigingen.

De harde reacties kwamen vooral door haar manier van spelen, zegt ze. Amijé nam contact op met medekandidaten om te vragen hoe zij haar hadden ervaren, maar volgens haar herkenden zij zich niet in het beeld dat online werd geschetst.

Socials verwijderd

Om zichzelf een beetje lucht te geven, trok ze de stekker uit haar socials: apps van haar telefoon, even geen eindeloze stroom meningen in haar broekzak. In plaats daarvan leunde ze op haar eigen kring, vrienden en familie, en belde ze haar ouders extra vaak met het verzoek om reacties niet te lezen.

Hulp alsnog geaccepteerd

Vanuit het programma werd begeleiding aangeboden. Ze sprak vooraf al met een psycholoog, maar dacht toen nog dat ze het niet nodig zou hebben. Pas toen ze het zelf meemaakte, merkte ze dat relativeren lastig was. Daarom besloot ze na de uitzendingen alsnog hulp te accepteren.

Werken aan weerbaarheid

Amijé zegt dat ze nu met een psycholoog werkt aan de vraag hoe ze kan voorkomen dat het haar opnieuw te veel raakt als zoiets nog eens gebeurt. Ze voelt zich inmiddels beter, maar zegt ook dat het nog niet helemaal verwerkt is. “Ik hoop daar naartoe te werken,” aldus Amijé.

BEELD: ANP