Expeditie Robinson 2025

Maak kennis met de deelnemers van Expeditie Robinson 2025

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/08/2025

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson begint op 31 augustus. Op sociale media is maandagmiddag een groepsfoto met de deelnemers van dit jaar gedeeld.

Hier volgt een overzicht van de kandidaten die straks de strijd aangaan in deze bekende survivalwedstrijd.

Twan Kuijper, Lies Zhara en Stefania Liberakakis

Twan Kuijper is vooral bekend als socialmediatalent met een grote aanhang. Lies Zhara is actief als YouTuber en actrice, met een opvallende energie. Stefania Liberakakis is een zangeres die internationaal bekendheid kreeg door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival.

Nordin Besling, Koen Pieter van Dijk en Amije Roos van der Laan

Nordin Besling is een presentator die veel ervaring heeft met televisieprogramma’s. Koen Pieter van Dijk is een ondernemer en producent, die eerder met avontuurlijke projecten opviel. Amije Roos van der Laan is een actrice die regelmatig te zien is in Nederlandse tv-series.

Kevin Hassing, Tobias Camman en Demi de Boer

Kevin Hassing is actief in theater en televisie als acteur en schrijver. Tobias Camman is een chef-kok die zijn passie voor koken deelt via verschillende media. Demi de Boer is model en influencer, en tevens dochter van oud-voetballer Ronald de Boer.

Tekst gaat door onder post.

Robin Martens, Matyias Bittenbinder en Roos Dickmann

Robin Martens is een veelzijdige actrice en danseres. Matyias Bittenbinder heeft een achtergrond in biologie en presenteert natuurprogramma’s. Roos Dickmann combineert fotografie met presenteren en heeft een eigen stijl.

Marieke Westenenk, Linda Wagenmakers en Roelof Hemmen

Marieke Westenenk is werkzaam als presentatrice en voice-over. Linda Wagenmakers heeft naam gemaakt als musicalzangeres met een krachtige stem. Roelof Hemmen is een ervaren journalist en presentator die bij velen bekend is.

Camiel Kesbeke, Vincent Croisent, Florentien van der Meulen, Churandy Martina en Yesim Candan

Camiel Kesbeke is ondernemer en bekend van de tafelzuren die zijn naam dragen. Vincent Croisent werkt als presentator en producent. Florentien van der Meulen is creatief bezig als kunstenaar en ontwerper. Churandy Martina is een bekende Nederlandse topsprinter en Olympisch atleet. Yesim Candan is schrijver en actief als spreker in maatschappelijke thema’s.

FOTO: RTL/JASPER SUYK

Uit andere media

Sante Vrouw Met Koffie 1000x1440

Doe mij nog maar ’n bakkie: zóveel koffie drinken we op een dag

Het is vaak een lekkere start van de dag, we nemen er eentje tussendoor en voor je het weet staat er rond de middag wéér een mok op tafel. Maar hoeveel koffie drinken we nou eigenlijk? En… is dat wel gezond?
Party Groenlinks, Pvda Tweede Kamer

Dít weten we over het privéleven van GroenLinks-PvdA-politicus Frans Timmermans!

Als we de recente peilingen mogen geloven, is Frans Timmermans met zijn GroenLinks-PvdA verwikkeld in een nek-aan-nekrace met de PVV van Geert Wilders. Mocht Frans’ partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober als grootste uit de bus komen, dan wordt hij de nieuwe minister-president van ons land. En op dat moment krijgt zijn vrouw, als first lady, een veel zichtbaardere rol in het openbaar. Maar wie is zij eigenlijk? En hoe ziet de rest van zijn gezin eruit? Kijk op de website van Party om meer over het privéleven van Frans Timmermans te weten te komen!
Weekend Prinsjesdag Beatrix Claus

Stof tot nadenken

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 32 Dat een jurk een half miljoen waard is omdat prinses Diana hem ooit droeg, zegt misschien meer over ons dan over haar. Die fascinatie heeft iets vreemds. Haar jurken reizen de wereld rond, als heilige relikwieën. Ze liggen achter glas en worden bewierookt in tentoonstellingen. Deze zomer nog…
Vriendin Met déze sterrenbeelden heb je de beste seks

Orthopeed Marie-Claire had een affaire met een patiënt

Marie-Claire (37) was, in wat een vorig leven lijkt, orthopeed. Een affaire met een patiënt maakte een einde aan die loopbaan. Ze bleek niet bestand tegen de verslavende kick van hun geheim.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien