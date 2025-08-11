Maak kennis met de deelnemers van Expeditie Robinson 2025

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson begint op 31 augustus. Op sociale media is maandagmiddag een groepsfoto met de deelnemers van dit jaar gedeeld.

Hier volgt een overzicht van de kandidaten die straks de strijd aangaan in deze bekende survivalwedstrijd.

Twan Kuijper, Lies Zhara en Stefania Liberakakis

Twan Kuijper is vooral bekend als socialmediatalent met een grote aanhang. Lies Zhara is actief als YouTuber en actrice, met een opvallende energie. Stefania Liberakakis is een zangeres die internationaal bekendheid kreeg door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival.

Nordin Besling, Koen Pieter van Dijk en Amije Roos van der Laan

Nordin Besling is een presentator die veel ervaring heeft met televisieprogramma’s. Koen Pieter van Dijk is een ondernemer en producent, die eerder met avontuurlijke projecten opviel. Amije Roos van der Laan is een actrice die regelmatig te zien is in Nederlandse tv-series.

Kevin Hassing, Tobias Camman en Demi de Boer

Kevin Hassing is actief in theater en televisie als acteur en schrijver. Tobias Camman is een chef-kok die zijn passie voor koken deelt via verschillende media. Demi de Boer is model en influencer, en tevens dochter van oud-voetballer Ronald de Boer.

Robin Martens, Matyias Bittenbinder en Roos Dickmann

Robin Martens is een veelzijdige actrice en danseres. Matyias Bittenbinder heeft een achtergrond in biologie en presenteert natuurprogramma’s. Roos Dickmann combineert fotografie met presenteren en heeft een eigen stijl.

Marieke Westenenk, Linda Wagenmakers en Roelof Hemmen

Marieke Westenenk is werkzaam als presentatrice en voice-over. Linda Wagenmakers heeft naam gemaakt als musicalzangeres met een krachtige stem. Roelof Hemmen is een ervaren journalist en presentator die bij velen bekend is.

Camiel Kesbeke, Vincent Croisent, Florentien van der Meulen, Churandy Martina en Yesim Candan

Camiel Kesbeke is ondernemer en bekend van de tafelzuren die zijn naam dragen. Vincent Croisent werkt als presentator en producent. Florentien van der Meulen is creatief bezig als kunstenaar en ontwerper. Churandy Martina is een bekende Nederlandse topsprinter en Olympisch atleet. Yesim Candan is schrijver en actief als spreker in maatschappelijke thema’s.

FOTO: RTL/JASPER SUYK