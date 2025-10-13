Kevin Hassing Expeditie Robinson

Kevin Hassing emotioneel in Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/10/2025

In de nieuwste aflevering van Expeditie Robinson liep het hoog op voor Kevin Hassing. De acteur kreeg het zichtbaar zwaar nadat hij had meegedaan aan een plan om Twan Kuyper eruit te stemmen. De groep besloot Twan te laten denken dat Linda Wagenmakers het slachtoffer van de stemming zou worden, om te voorkomen dat Twan zijn immuniteitsmunt zou inzetten.

Kevin Hassing worstelde zichtbaar met de situatie. Terwijl hij meedeed aan het plan, voelde hij steeds meer druk en spanning. Hoewel hij erkende dat dit hoort bij Expeditie Robinson, vond hij het duidelijk moeilijk.

Innerlijke strijd in Expeditie Robinson

Kevin moest tijdens een één-op-één-gesprek Twan ervan overtuigen dat hij veilig was, maar ervaarde een afkeer tegen zijn eigen handelen. De bedrieglijke strategie viel hem zwaar. Later vertelde hij dat hij zelfs buikpijn kreeg van de spanning en zijn gedrag. De emotie liep op toen hij besefte dat hij het vertrouwen van Twan had beschaamd.

Schuldgevoel na de stemming

In zijn biechtmoment liet Kevin zijn gevoelens de vrije loop. “Ik was heel even trots dat het me lukte, maar vrij snel werd die trots afschuw. Ik vind mezelf niet leuk”, zei hij geëmotioneerd. Hij vertelde dat hij in het gesprek met Twan bewust gevoelens had gedeeld om geloofwaardig over te komen. Zo gaf Kevin aan dat hij zich kwetsbaar voelde en dat ze een andere kant van Twan hadden gezien dan verwacht. “Het zijn geen leugens, maar dat ik ze inzet voor een leugen vind ik heel zwaar,” zei Kevin, terwijl hij zichtbaar vocht tegen zijn tranen.

Afvaller van Expeditie Robinson

Later blijkt het plan een succes, want Twan zet zijn immuniteitsmunt niet in. Hij wordt weggestemd. Hij reageert dat hij het lastig vindt en benoemt de goede ‘game face’ van zijn kampgenoten. Hij vindt het moeilijk de juiste woorden te vinden: ‘Ze doen heel lief, heel leuk, echt heel gezellig, maar een mes gaat toch in je rug.’ Hij verwachtte dat de andere kant van hemzelf die hij had laten zien, de mening zou doen veranderen, maar dat blijkt niet gelukt, zegt hij. Robin Martens geeft aan dat de gezelligheid oprecht was en de afspraak van tevoren al lag. Daar sluiten kampgenoten zich bij aan. Ook Kevin wijdt hier woorden aan, maar erkent dat de woorden over het spel niet echt waren. Hij biedt zijn excuses aan. Dat Twan naar afvallerseiland gaat, weten ze dan nog niet.

FOTO: RTL/JASPER SUYK

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

