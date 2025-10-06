Nordin Blessing uiterst gefrustreerd in Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

De spanningen liepen zondagavond hoog op in Expeditie Robinson. Tijdens de aflevering werden de kandidaten opnieuw verdeeld over de kampen, iets waar vooral de deelnemers van kamp Noord reikhalzend naar uitkeken. Zij verloren immers keer op keer, terwijl het andere kamp genoot van meer luxe en gezelligheid.

Vooral Roelof Hemmen en Vincent Croiset gaven eerder al aan dat ze moeite hadden om aansluiting te vinden in hun kamp. Wanneer in deze aflevering van Expeditie Robinson de teams opnieuw worden samengesteld, wordt Roelof indirect als zwakke speler bestempeld: hij wordt door een eigen teamgenoot weggestuurd. Zijn nieuwe team wint de proef en vormt het nieuwe kamp Zuid. Vincent blijft achter in kamp Noord, samen met Lies, Churandy en Nordin en nieuwe teamgenoten.

Conflict in Expeditie Robinson

Eenmaal terug op het eiland geeft Nordin aan Lies en Churandy te kennen dat hij van plan is om Marieke weg te stemmen. Lies is het daar niet mee eens en zegt liever op Vincent te willen stemmen. Even later praten Nordin, Vincent en Lies met elkaar. Vincent zegt dat hij blij is met de nieuwe samenstelling en noemt het team nu een goed geoliede machine. Volgens hem was dat eerder anders. Hij vertelt: ‘Het is een team effort en dat was het niet altijd.’ Hij haalt een voorbeeld aan waar ze een proef verloren nadat Roelof zijn evenwicht niet kon houden om een balk over te steken. Volgens Vincent was er eerder ook al veel geklooi in hun team tijdens die proef.

Nordin is het oneens met Vincent

Nordin reageert zichtbaar geïrriteerd. ‘Wat je nu zegt vind ik echt nergens op slaan’, zegt hij. Hij erkent dat de communicatie beter kon, maar vindt dat Vincent onterecht wijst naar individuele fouten. Wanneer Vincent halverwege het gesprek wegloopt, kan Nordin zijn frustratie niet langer inhouden: ‘Wat is dit voor onzin weer, joh?’ Hij vloekt en zegt tegen Lies: ‘Ik begin het steeds meer met je eens te worden over je stem.’

De frustratie kookt over

Later lucht Nordin zijn hart: ‘Waar ik echt helemaal klaar mee ben, is dat zwakke, zielige gedoe. Ik kan dat niet meer opbrengen.’ Zijn ergernis wordt mede gevoed door de herinnering dat het andere kamp spaghetti als beloning kreeg na het winnen van de proef.

Verrassend vertrek Expeditie Robinson

Aan het eind van de aflevering blijkt dat niet Vincent, maar Nordin zelf het eiland moet verlaten. Tobias Camman heeft een plan gesmeed om hem eruit te stemmen. Nordin reageert sportief en zegt: ‘Goed gespeeld.’ Hij kan er zelfs om lachen dat hij niets doorhad en noemt zijn teamgenoten ‘acteurs’. Tobias bekent dat hij zich schuldig voelde over de zet, maar noemt Nordin tactisch te sterk.

Toch nog een kans voor Nordin

Voor Nordin is het avontuur echter nog niet voorbij. Op Afvallerseiland krijgt hij een tweede kans. Hij zegt zijn eerdere woorden te menen, maar geeft toe dat zijn ego even geraakt is. Toch ziet hij er de humor van in en kijkt uit naar revanche: ‘Dat degenen die mij hebben weggestemd denken: zit deze motherfucker er nog steeds in? We hadden toch met hem afgerekend?’

